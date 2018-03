Chiuso il primo anno del laboratorio di cinema Ro' Film Lab

PESCARA. Bilancio positivo per il primo anno della Ro'Film Lab. I registi Alessandro e Cristiano Di Felice, guardano con soddisfazione al primo anno accademico chiuso con la realizzazione di 6 corti e annunciano i nuovi workshop e corsi in preparazione, con la collaborazione di professionisti del grande schermo in Italia come Marco Spoletini, Michele D'Attanasio, Daniele Guarnera. Con, inoltre, l'apertura di una nuova sede a Pescara.

«Siamo soddisfatti per i risultati di questo primo anno, per l'interesse reale degli allievi - commentano iDi Felice -. Per la fiducia dimostrata da professionisti del mondo del cinema italiano, che hanno sceltodi supportare questo progetto».

Nomi come Marco Spoletini, montatore di “Gomorra” di Matteo Garrone - tratto dal libro di Roberto Saviano - e vincitore del David di Donatello e del Ciak d'Oro nel 2009, del direttore delle fotografia Michele D'Attanasio, attualmente su Italia 1 con la serie Eve e i Munchies, di Daniele Guarnera, fonico di presa diretta e montatore del suono per produzioni cinematografiche e televisive. Tutti professionisti che hanno ribadito il loro sostengo al laboratorio per l'anno accademico 2010/2011 che vedrà i corsi biennali di Rò FilmLab Directing (regia, sceneggiatura, montaggio); Rò FilmLab Acting (recitare davanti alla macchina da presa); Rò FilmLab Visual effect (effetti visivi digitali); Rò FilmLab Young, il cinema per i più piccoli, corso biennale dedicato ai ragazzi al di sotto dei quattordici anni, che si concluderà con la realizzazione di un mini film. Più i workshop con Marco Spoletini, Michele D'Attanasio e Daniele Guarnera.



07/07/2010 10.16