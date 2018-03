Premi Flaiano, domenica a Pescara Saviano, Solfrizzi e Trio Medusa

PESCARA. Il premio speciale istituito in onore di Ennio Flaiano nel centenario della nascita è stato assegnato a Tonino Guerra «poeta e scrittore di cinema» e a Roberto Saviano «per il valore letterario e l'impegno etico della sua opera».

Guerra e Saviano riceveranno il premio domenica 4 luglio al teatro d'Annunzio insieme agli altri premiati di letteratura, cinema, teatro, televisione e radio.

Per il cinema i vincitori sono Alessio Boni, interprete di ''Complici del silenzio'' e i fratelli Vanzina (alla carriera).

Premiati anche Giorgio Diritti per la regia de "L'uomo che verrà", Isabella Ragonese protagonista di "Dieci inverni" e Massimo Quaglia, Mario Zanot, Enrico Lucidi e Maurizio Sabatini per montaggio, effetti speciali, fotografia e scenografia del film "Baaria" di Giuseppe Tornatore.

La giuria del pubblico del Flaiano Film Festival ha assegnato il Premio Concorso Italiano "Chi li ha visti" a Stefano Incerti, per il suo film "Complici del silenzio".

Emilio Solfrizzi, Vittoria Puccini, Mario Tozzi ed il Trio Medusa sono i vincitori dei Premi Internazionali Flaiano per la televisione.



Sofrizzi come protagonista di ''Tutti pazzi per amore'', Puccini quale interprete di ''C'era una volta la citta' dei matti'', Tozzi e il Trio Medusa per il programma ''La gaia scienza'', Marco Turco per la regia della fiction ''C'era una volta la citta' dei matti''.

A Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro il Premio Flaiano per la radio per il programma ''Un giorno da pecora''.



03/07/2010 11.05