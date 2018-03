Pianella, partono oggi gli eventi dell'estate 2010

PIANELLA. Si aprirà con la festa della Madonna delle Grazie oggi il programma dell'estate 2010.

«Un cartellone ricco di eventi – ha annunciato il sindaco D'Ambrosio – caratterizzerà l'estate pianellese».

Si partirà oggi con la festa della Madonna delle Grazie a Santa Maria a Lungo, per proseguire domenica 4 luglio con la prima ‘Rassegna di danza e karate città di Pianella'.

Nel corso della rassegna, curata dal Centro Fantasie, verranno anche raccolti fondi da destinare in beneficenza a favore della ristrutturazione delle chiese danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009”.

Sempre il 4 luglio si svolgerà nel parco pubblico di Castellana, la ‘Festa Magica' dedicata ai bambini.

Dal 5 all'11 luglio grande spazio per la lettura con la Mostra di libri di Gianni Rodari ‘Il cavaliere che ruppe il calamaio' presso la Biblioteca comunale di Pianella e nei giorni 5, 9, 15 e 22 luglio alle ore 21 con le letture animate per i bambini presso il Palazzo della Cultura, a cura dell'associazione ‘Leggiamo una storia'.

Importanti appuntamenti anche presso il parco pubblico di Cerratina: il 15 luglio ci saranno ‘I piccoli amici della Vis Cerratina', il 16 serata danzante con ‘Adamo in Musica', il 17 con ‘I Deonea' e gli Sbandieratori di Bucchianico, il 18 con ‘Piero e la sua band' e la scuola di Hip Hop, per chiudere il 23 luglio con ‘I Quattroquarti'.

Ancora dal 16 al 18 luglio si terrà l'undicesima edizione della Festa della Campagna in contrada Pusciana.

Le feste patronali di Pianella si svolgeranno dal 23 al 26 luglio; il 25 luglio appuntamento con lo sport nel parco pubblico di Cerratina con il ‘Fitness Day', mentre dal 28 luglio al 3 agosto il divertimento è assicurato con la festa della Birra presso l'Area scolastica di Pianella. E a chiudere il mese, il 31 luglio, non poteva mancare il teatro dialettale presso il parco pubblico di Castellana.

Il mese di agosto si aprirà con la festa dello Sport, a partire dalle ore 20 presso il mercato coperto di Pianella. Dal 6 all'8 agosto torna il consueto appuntamento con Piazzette del Gusto, dal 9 al 12 per i buongustai ci sarà la Festa del Maiale, mentre dal 16 al 21 balli di gruppo, jazz e liscio. Sempre a Pianella presso il mercato coperto, il 13 agosto ci sarà la festa dei bambini ‘Incanti', in contrada Pusciana, il 15 agosto, appuntamento con ‘Polvere di stelle a Ferragosto'. Il 18 agosto sarà la volta della festa ‘La città del Bambino' in piazza Garibaldi e ancora il Sanacore Festival dal 27 al 29 agosto presso il centro Pegaso in contrada Morrocino.

La programmazione degli eventi estivi si concluderà con le feste patronali il 4 e 5 settembre a Cerratina e il 7 e l'8 settembre a Castellana.