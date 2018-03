Mannoia e Mazzocchetti per l'estate di Atri

ATRI. È stato presentato ufficialmente il programma delle manifestazione estive di Atri.

Alcuni tra i maggiori appuntamenti si sono già svolti (come il Reportage AtriFestival).

Così come è accaduto negli anni passati la musica sarà la vera protagonista dell'estate atriana.

Concerti e festival condiranno le serate dei residenti e di chi sceglierà Atri come meta di vacanze o di un'occasionale visita serale (Piero Mazzocchetti in concerto 6 luglio - Festival Blues 15, 16 e 17 luglio - Fiorella Mannoia in concerto 24 luglio – Suoni Mediterranei 1, 2 e 3 agosto – Etnorock 7 e 8 agosto – Festival Internazionale “Duchi Acquaviva” dal 9 al 29 agosto).

Ce ne sarà per tutti i gusti dunque: dalla musica pop a quella sacra; dal blues all'etno per arrivare al rock più robusto.

Non mancheranno gli appuntamenti con la enogastronomia (Atri a Tavola 12/13 luglio e 12/13 agosto – Momenti Di..vini 23/24/25 luglio), con le sagre, il teatro ed il folklore.

Gran parte delle iniziative possono essere realizzate grazie all'importante apporto delle associazioni locali, quali: “Abruzzo/Ontario”, “Otis Redding”, “PromoEventi”, “Un Sorriso per la Vita”, “l'Associazione Studentesca”; “Suoni Migranti”, “Castellum Vetus”, “Amici della musica”, “Via Libera”, “Tudini”, “Mix Art”, “Min Fars Hun”, “CARTA”. Le compagnie teatrali locali ed i Cori cittadini.

«Bisogna citarli tutti – dice l'assessore alla cultura Angela De Lauretis – perché grazie a loro riusciamo ad imbastire ogni anno un Programma di rilievo. Atri è ormai un contenitore culturale importante. Stiamo facendo molto altro ancora affinché le sue potenzialità abbiano il rilievo che meritano. Così come un po' alla volta stiamo cercando di allungare la nostra stagione turistica attraverso la proposta di eventi anche in mesi come settembre ed ottobre».

Il 29 agosto, nelle scuderie ducali, nelle sale del Museo Archeologico e in quelle di Palazzo Acquaviva, sarà possibile visitare le quattordici mostre fotografiche allestite per la seconda edizione del Reportage Atri festival.



01/07/2010 8.35