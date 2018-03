Il compositore Carlo Crivelli dal festival di Cannes al Premio France Musique

ABRUZZO. Il Premio France Musique Sacem è un importante riconoscimento Europeo, che viene assegnato per la miglior composizione originale di musica da film.

La giuria è composta da importanti esponenti della cultura Francese.

Tutti i candidati, artisti di enorme talento, hanno un innegabile maestria per la composizione orchestrale.

La specificità di questo premio è che al compositore premiato verrà commissionato un brano orchestrale che verrà poi eseguito dall'Orchestre Philarmonique.e trasmesso in diretta su Radio France.

Quest'anno il premio è andato a Carlo Crivelli per la realizzazione della miglior colonna sonora 2009 (“Vincere” di Marco Bellocchio).

Il 2 Luglio alle 20.30 ci sarà la premiazione in diretta su radio France.

Tra gli altri candidati c'erano anche: Nicola Piovani per “Joueuse” di Caroline Bottaro; Alexandre Desplat per “ L'armée du crime” di Robert Guédiguian, Vladimir Godar per “Country Teacher “ di Bodhan Sláma, Philippe Rombi per “Ricky” di François Ozon.

Il compositore Carlo Crivelli e l'Orchestra Città Aperta continuano a collezionare successi anche all'estero, a luglio, ancora una volta al Teatro La Fragolina di Fossa, verrà registrata la nuova colonna sonora di Carlo Crivelli per il film : La Passione di Carlo Mazzacurati.



29/06/2010 10.08