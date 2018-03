"Artamare", tre serate di musica e teatro a Tortoreto

TORTORETO. Sarà l'amore il tema principale delle tre serate organizzate dall'associazione Idee Nuove nell'evento “Artamare” che quest'anno compare per la prima volta nel calendario delle manifestazioni estive del comune di Tortoreto.

Tre serate, con inizio alle ore 21, di musica e teatro per i cittadini ed i turisti.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del comune di Tortoreto e la collaborazione della compagnia teatrale “Gli Sbandati”.

Si parte domenica 27 giugno nel centro storico di Tortoreto con l'opera “Clitemnestra; Eroina della tragedia classica che sacrifica il marito che l'ha privata di una figlia in nome della sete di potere.” Domenica 25 Luglio in scena ci sarà l'opera “Infedele” del drammaturgo Roberto Bracco che si svolgerà a Tortoreto Lido presso Slargo Marconi: protagonista dell'opera è Clara Sangiorgi che sancì il Diritto alla civetteria femminile.

Ed infine, martedì 10 agosto ci sarà “Ali, Corna e Peperoncino”, una commedia scritta da Dalila Curiazi (drammaturga della compagnia teatrale Gli Sbandati) dove l'amore e la gelosia diventano spunto comico, il tutto raccontato in dialetto abruzzese, a Tortoreto Lido presso Largo Marconi.

«La nostra associazione», ha commentato il presidente dell'associazione Idee Nuove, Marco Di Giuseppe, « continua il suo progetto di sviluppo della partecipazione giovanile che si attua anche con questi eventi».





