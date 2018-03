Rolli, un abruzzese alla corte della regina del soul Chaka Khan

ABRUZZO. Il musicista abruzzese nello staff degli arrangiatori della Metropole, la piu' grande orchestra Jazz d'Europa, diretta da Vince Mendoza

Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena europea, ha da poco realizzato il suo ultimo cd “Rolli's Tones”, una big band di trenta elementi che dà una nuova voce ai classici dell' Hard rock, quando il grande compositore Vince Mendoza (5 i Grammy Award ottenuti sin qui in carriera), abitualmente al fianco di grandi “stars” come Bjork, Joni Mitchell, Andrea Bocelli, Michael Bublè e molti altri, colpito dalla qualità degli arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare nello staff degli arrangiatori della Metropole Orchestra.

La Metropole è la più grande orchestra stabile d'Europa, cinquantadue elementi in organico, con la possibilità di trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica, grazie alle straordinarie capacità dei polistrumentisti e ad uno staff di arrangiatori senza uguali .

Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con questo organico, tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton.

Il 26 giugno toccherà invece alla “regina del soul” Chaka Khan.

Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della cantante statunitense, conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award.

Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto all'arrangiamento di due hits della cantante di colore: “Trough the fire” e “Stay”.

La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la formazione terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani contenuti nel Cd “Rolli's Tones” (uscito per la Widesound).

Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).

La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel campo del pop e del jazz. Caratterizzata da una grandissima flessibilità e capacità di coprire un'ampia gamma di stili differenti, dal pop al rock, al jazz, alla worldmusic, la Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di Ella Fitzgerald, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat Metheny, John Scofield, The Swingle Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per citarne solo alcuni. Attiva fin dal 1945 è stata diretta dai più importanti direttori d'orchestra, tra i quali Michael Abene, Bob Mintzer, Ennio Morricone, Gunther Schuller e Maria Schneider.

Dal 2005 è diretta da Vince Mendoza. Ha sede in Olanda, ad Hilversum, a circa 50 km da Amsterdam



