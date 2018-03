Teatro dei Marsi, parte la stagione musicale 2010-2011

AVEZZANO. Venerdì prossimo, 18 giugno, alle ore 18.00 al Punto Informativo di Largo Pomilio ad Avezzano, avrà inizio la prenotazione degli abbonamenti per la Stagione Musicale 2010-2011 del Teatro dei Marsi, organizzata dall'associazione Harmonia Novissima, sotto la direzione artistica di Massimo Coccia.

Una stagione molto ricca, con 14 eventi in cartellone: due opere liriche, La Serva Padrona ed il Barbiere di Siviglia; due balletti, uno moderno con il famoso ballerino albanese Kledi Kadiu su musiche tratte dal Bolero di Ravel e dai Carmina Burana di Orff, e l'altro classico, Romeo e Giulietta di Cajkovskji con le favolose scenografie del Balletto di Stato di Rostov (Russia).

Dopo lo storico concerto in Cattedrale di 10 anni fa torna ad Avezzano la grande voce di Amii Stewart, in un concerto di grandi standard e successi internazionali; uno spettacolo teatrale-musicale di Teresa De Sio ispirato al suo primo romanzo Metti il diavolo a ballare; la voce e l'arpa della grande artista irlandese Kay Mc Carthy con il suo gruppo di musica e strumenti irlandesi; firme autorevoli del concertismo classico, come il pianista Roberto Cominati, tra i 4 italiani vincitori del prestigioso premio internazionale pianistico "Busoni" in oltre 60 anni di storia, il grande violinista russo Ilya Grubert che nel concerto di inaugurazione suonerà il Concerto per violino di Cajkovskji con un'orchestra sinfonica di 60 elementi.

Poi ancora una originale Cantata per orchestra, ottetto vocale e videoproiezioni con la voce recitante dell'attore prediletto da Pasolini, Ninetto Davoli, in un Racconto per Musica su immagini del film Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini; un concerto gospel con il gruppo femminile The Mothers of Gospel; la vivace e coloritissima operetta La Principessa della Czarda; un concerto per orchestra d'archi con celebri Serenate e Danze dell'ottocento e del tardoromanticismo; la Finale con orchestra del VI° Concorso Pianistico Internazionale Città di Avezzano.



