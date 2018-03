Anche a L’Aquila le selezioni nazionali dello Zecchino D’Oro

L'AQUILA. Si svolgeranno anche a L'Aquila, le selezioni per la 53esima edizione dello Zecchino d'Oro.La tappa aquilana, sarà in città i prossimi 5 e 6 giugno.Secondo il programma, presentato questa mattina dal project manager Claudio Zambelli, i bambini che vorranno partecipare, di età compresa tra i 3 ed i 10 anni, saranno protagonisti delle selezioni sabato 5 giugno, mentre domenica 6 protagonista sarà la festa dello Zecchino d'Oro che porterà in Piazza Duomo, alle 17.00, uno spettacolo, condotto da Veronica Maya al termine del quale si esibirà il Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano. Ospiti d'eccezione, il soprano Cecilia Gasdia ed i Playtoy, orchestra di sette musicisti alle prese con strumenti giocattolo.Lo spettacolo, sarà preceduto da un ricco pomeriggio, a partire dalle 15.00, fatto di laboratori, attività e giochi che coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie.«Sull'onda della solidarietà – ha dichiarato Zambelli – porteremo a L'Aquila soprattutto un bel momento di festa, dove i bambini potranno esprimere tutta le loro capacità e la loro gioia».Il Comune dell'Aquila, patrocinatore dell'evento, ha dato tutta la sua disponibilità alla realizzazione della manifestazione.«Lo Zecchino d'Oro – ha commentato l'Assessore Marco Fanfani – non è mai stato visto come una gara, quanto piuttosto come un banco di prova, dove i bambini rappresentano semplicemente se stessi e non, come purtroppo si vede ultimamente in televisione, quello che pretendono gli adulti da loro, costringendoli ad esibizioni non consone all'età che hanno».La manifestazione del 6 pomeriggio, verrà interamente ripresa da DeAkids, nuovo canale della De Agostini, interamente dedicato ai bambini, visibile su Sky al canale 601.«Manderemo in onda la puntata aquilana il 18 giugno alle 21.00 – ha dichiarato Massimo Bruno, direttore di rete della DeAkids – inaugurando, in quell'occasione, la collaborazione con lo Zecchino d'Oro».Alla conferenza stampa è intervenuto anche Frà Alessandro Caspoli, direttore dell'Antoniano di Bologna che ha sottolineato lo spirito di festa per i bambini e le famiglie che caratterizza da sempre la manifestazione, ricordando anche che il Coro dell' Antoniano era già stato a L'Aquila una decina di anni fa, in occasione dell'intitolazione della Scuola “ Mariele Ventre” .Le selezioni, contrariamente da quanto riportato nella locandina, si terranno presso la Curia dell'Aquila, rappresentata questa mattina da Don Mauro Orrù che ha portato i saluti dell' Arcivescovo Metropolita Mons. Molinari e del suo Ausiliare, Mons.D'Ercole.25/05/2010 8.35