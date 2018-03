Castel del Monte set del film di Natale di Massimo Boldi

CASTEL DEL MONTE. Di nuovo un set sul territorio della provincia dell'Aquila dove l'Abruzzo Film Commission ha guidato alla ricerca della location adatta, la produzione del nuovo film di natale di Massimo Boldi, “A Natale mi sposo”.In seguito al sopralluogo effettuato la settimana scorsa la produzione del film ha scelto il “piccolo tibet” di Campo Imperatore ed il paese di Castel del Monte.Il paese della provincia de L'Aquila non è nuovo all'avventura cinematografica avendo ospitato per due mesi il film “L'americano” con George Clooney, come campo base per la troupe.Le riprese- che si sono svolte finora a Saint Moritz -si effettueranno a partire da venerdi 19 marzo per due giorni.Protagonisti del film sono, insieme a Massimo Boldi ed Elisabetta Canalis, nei panni di un'affascinante organizzatrice di matrimoni, Nancy Brilli, Enzo Salvi, Vincenzo Salemme.La regia è di Paolo Costella, del quale andrà in onda domenica prossima, su Canale 5, il film tv Fratelli Benvenuti.Il film “A natale mi sposo” - che sarà distribuito da Medusa - è una commedia ricca di colpi di scena, dove si intrecciano amori e matrimoni.18/03/2010 16.45