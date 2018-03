Sanremo, si parte stasera. Irene Grandi la prima in gara

SANREMO. C'e' anche la Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri tra gli ospiti della 60ma edizione del Festival di Sanremo, che parte questa sera dal Teatro Ariston con la conduzione affidata ad Antonella Clerici.Si apre con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, un avvio ad effetto riproponendo il conduttore e la sua 'spalla' ideale che costituì la coppia al timone del Festival di grande successo di ascolti un anno fa.Poi ecco il 'brutto anatroccolo' Susan Boyle, quindi Antonio Cassano (con in platea la mamma e la prossima sposa) e infine Dita Von Teese, la regina del 'burlesque'. Domani di scena la regina Rania, moglie del re di Giordania (eccezionali misure di sicurezza intorno a lei, tra oggi e domani); poi i 'tre tenorini', Michelle Rodriguez e le ballerine del Moulin Rouge.Giovedi' sara' la serata dedicata alla celebrazione dei grandi successi di Sanremo, visto che questa e' appunto la 60ma edizione della rassegna, e ospiti dunque Nilla Pizzi, Edoardo Bennato, Miguel Bose', Riccardo Cocciante, Carmen Consoli, Elisa, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Francesco Renga, ai quali sara' affidata l'esecuzione di brani storici del Festival.Si arriva poi a venerdi', serata dei duetti, e gli ospiti all'Ariston saranno l'attesissima - tra il pubblico maschile - Jennifer Lopez, i Tokyo Hotel per la gioia dei teen ager, Bob Sinclair e l'attrice Cristina Capotondi.Infine gran chiusura sabato con Maurizio Costanzo (che in tutti questi giorni dalla sala stampa del Festival condurra' il 'question time' in onda alle 13 con diretta tv su Raiuno), Lorella Cuccarini, Bianca Guaccero, i ballerini di Michael Jackoson con il coreografo Travis Payne, l'attore Emilio Solfrizzi, i protagonisti di 'Ti lascio una canzone' (il programma condotto dalla stessa Clerici e che ripartira' su Raiuno in marzo) e, per l'appunto, la Banda del'Arma dei Carabinieri.E sara' Irene Grandi con il brano "La cometa di Halley" la prima a scendere in gara istasera. A seguire la gara proseguirà con Valerio Scanu in "Per tutte le volte che", Toto Cutugno con "Aeroplani" e Arisa con "Malamoreno'".La gara riprenderà con Nino D'Angelo che con Maria Nazionale eseguira' "Jammo ja'"; Marco Mengoni con "Credimi ancora".Altra pausa per dare spazio a Susan Boyle, e poi in serie tutti gli altri artisti in gara, con Simone Cristicchi in "Meno male"; Malika Ayane con "Ricomincio da qui"; il trio Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con "Italia amore mio"; Enrico Ruggeri con "La notte delle fate"; Sonohra con "Baby"; Povia con "La verita'"; Irene Fornaciari feat I Nomadi con "Il mondo piange"; Noemi con "Per tutta la vita", e infine Fabrizio Moro con "Non e' una canzone".Infine la comunicazione relativa alle 12 canzoni della categoria Artisti che proseguono la gara.I pronostici sono tutti in favore di Marco Mengoni mentre le indicazioni sul diretto rivale Valerio Scanu non sono univoche.Secondo l'Agicos, «i maggiori provider italiani confermano un buon volume di giocate sul vincitore dell'ultima edizione di X-Factor, mentre il parto di Amici di Maria de Filippi per alcuni segue a ruota, per altri invece fatica un po'. E ancora - secondo i mood che ha raccolto Agicos - buone le giocate su Malika Ayane, pressochè inesistenti quelle su Arisa, si muovono i Sonohra e Irene Fornaciari in equipe con i Nomadi. In attesa di conferme le giocate su cantanti da Festival come Cristicchi, Moro e Povia. Ancora scarse le notizie su Noemi».16/02/2010 17.13