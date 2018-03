Domenica sfilata di carri allegorici a Torre de’ Passeri

TORRE DE' PASSERI. Spazio al divertimento, alle maschere e allo scherzo per “Carnevale 2010”, la sfilata di carri allegorici dedicata a grandi e piccini, promossa da Pro Loco e Comune di Torre de' Passeri, con la partecipazione di associazioni e gruppi di cittadini di alcuni paesi limitrofi.

Nove grandi carri di cartapesta saranno i protagonisti della parata in programma nelle vie del paese per domenica 14 febbraio.

In scena temi di attualità politica, sociale ed ambientale, attraverso la tradizionale lettura in chiave satirica.

La riservatezza è d'obbligo prima dell'uscita pubblica dei carri allegorici, ma certamente saranno da segnalare i carri costruiti sul tema dell'amore declinato in tutte le sue forme, visto che proprio domenica 14 febbraio si festeggia San Valentino, patrono degli innamorati. Sorprese riserveranno poi le tante maschere a terra, scenario fondamentale della sfilata.

I carri saranno animati da musica e balli ed “abitati” da grandi e piccini, mascherati naturalmente a tema.

«Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato all'allestimento dei carri e tutti quelli che, in un modo o nell'altro, hanno fornito la loro disponibilità», ha puntualizzato il presidente della Pro loco, Nando Giuliani ed ha aggiunto: «mi auguro che in tanti, torresi e cittadini dei paesi limitrofi, si lascino coinvolgere dalla nostra allegria, in giorni tradizionalmente dedicati al buon umore e all'amicizia».

La parata dei carri allegorici e dei numerosi gruppi mascherati che seguiranno a piedi la sfilata, partirà alle 14.30 da piazza papa Giovanni XXIII per poi snodarsi, tra coriandoli e stelle filanti, nelle principali vie del paese.

Il termine della parata, presumibilmente intorno alle 18, sarà salutato da una divertente premiazione in cui saranno consegnati a tutti i carri premi di partecipazione.

Infine, alle ore 20, la festa si trasferirà dalla piazza al ristorante il Galeone, dove sono previsti un ricco buffet, buona musica e danze. In caso di maltempo sia la sfilata che la festa serale saranno rinviate a domenica 21 marzo.



12/02/10 10.55