''La voce e il piano": Claudio Baglioni venerdì in concerto a L'Aquila

L'AQUILA. Il 29 gennaio Claudio Baglioni sarà a L'Aquila con il concerto “La voce e il piano”.Il cantante romano vuole così rendere omaggio ai cittadini del capoluogo abruzzese e dire alla città «che quando l'emergenza sarà superata e la vita tornerà quella che tutti conosciamo e desideriamo, non lasceremo che silenzio e oblio avvolgano questa terra, ma continueremo a volare insieme, verso un futuro degno di questo nome».L'appuntamento è per le 21.00 nell'Auditorium della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito.Come per il concerto di Gianni Morandi, è possibile seguire lo spettacolo anche attraverso un maxi schermo nel Palazzetto dello Sport della Caserma, dove il cantate passerà per salutare il pubblico.Un servizio di navette è a disposizione dal varco 3 e porterà gli spettatori sia all'Auditorium sia al Palazzetto dello Sport.Lo spettacolo si svolge nell'ambito della rassegna "Campi Sonori - prologo della rinascita" ed è promosso dal Dipartimento della Protezione Civile.I biglietti si possono prenotare dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, fino ad esaurimento posti e possono essere ritirati presso la postazione di "Campi Sonori" situata negli ex uffici G8 all'interno della Caserma.27/01/10 9.45