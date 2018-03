Caramanico ha la sua sala prove musicali

CARAMANICO TERME. In uno degli ambienti recuperati nel complesso delle ex Clarisse, è stata allestita una sala prove musicali, per venire incontro a diverse richieste provenienti dalla realtà giovanile caramanichese.Negli ultimi anni si sono formati diversi gruppi musicali da tempo impegnati nello studio e nella pratica della musica pop e rock, che vanno via via affermandosi anche all'esterno del territorio comunale e che in primavera animeranno lo storico gemellaggio con la cittadina bavarese di Kirchheim.L'idea consiste nel mettere a disposizione dei cittadini una Sala Musica, per singoli e gruppi musicali, creando opportunità e spazi atti a favorire l'espressione personale e di gruppo nonché la creatività musicale. Gruppi come i ‘Banda Larga', i ‘Jim Cocis' ed i ‘Breaking Minds', già da tempo hanno dato prova del loro impegno a favore della comunità. I primi, ad esempio, nel 2007 hanno partecipato attivamente alla 1^ edizione di ‘Ambiente Rock' (nel settembre, per richiamare l'attenzione sui nefasti effetti degli incendi di allora) ed hanno celebrato l'80° anniversario della Provincia di Pescara. I ‘Jim Cocis', nonostante la giovanissima età, hanno ripetutamente dato prova della loro maestria durante alcune manifestazioni ufficiali nel corso dell'ultima estete, mentre i ‘Breaking Minds' si sono recentemente esibiti in occasione del cartellone di eventi caramanichese ‘Natale e dintorni 2009.«Con quest'ultima iniziativa - interviene il sindaco Mario Mazzocca - abbiamo ritenuto opportuno rispondere ad un'esigenza che da qualche tempo veniva affermata da buona parte della nostra realtà sociale prevalentemente giovanile. La creazione di un ulteriore spazio culturale che ci auspichiamo possa fungere, come la biblioteca, quale punto di aggregazione di giovani, che viene ad implementare il quadro di infrastrutture al servizio della cultura e del tempo libero».«Un doveroso e sentito ringraziamento - conclude il sindaco – va all'Amministratore d'Area Francesco Costantini per il suo impegno in tale attività ed a quei giovani che dapprima, hanno timidamente avanzato le proprie istanze, quindi hanno gettato le basi per concretizzare questa nuova iniziativa».Va, infine, sottolineato come nella Sala Musica, completamente insonorizzata e dotata di tutti i confort, verrà a breve completata l'installazione della idonea strumentazione audio. Il Comune di Caramanico Terme, ai fini del corretto utilizzo dell'infrastruttura, si è dotato di un proprio regolamento. La gestione della Sala musica viene affidata alla costituenda Associazione “CaramanicoSuona”, che sarà formata da gruppi e musicisti di Caramanico.26/01/10 11.39