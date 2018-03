Domani ore 21 al Palaroma torna Massimo Ranieri

MONTESILVANO. Tutto pronto per il concerto in programma domani sera, 29 dicembre 2009, al Palaroma (ore 21) di Massimo Ranieri.Lo spettacolo che rientra nel cartellone delle manifestazioni natalizie del Comune di Montesilvano è organizzato dall'assessorato a Turismo e Spettacoli retto dal vicesindaco Ernesto De Vincentiis.Il cantante torna in Abruzzo con lo spettacolo “Canto perché non so nuotare da 40 anni”, lo show cult, con il quale sta esaltando le platee di tutta Italia.Ranieri ha infatti superato le 400 repliche con oltre ottocento presenze.Lo show è stato scritto con Gualtiero Peirce, il “cantattore”, canta, balla e recita raccontando tappe emozionanti della sua vita. Suo compagno di viaggio è anche il piccolo Lele D'Angelo, campione del mondo di tip tap, nei panni di un amico immaginario che sorprenderà gli spettatori con un numero Degno di Broadway.Anche questa volta lo show-man canta i suoi brani più famosi da Rose rosse a Se bruciasse la città, Vent'anni, Erba di casa mia e Perdere l'amore tanto amati dal pubblico, ma oltre a questo eseguirà per la prima volta alcune fra le più belle canzoni d'autore degli ultimi decenni: brani di grandi cantanti come Battisti, Battiato, Mina ed altri. Sul palco, insieme all'artista, un'orchestra e un corpo di ballo tutto al femminile: 15 elementi d'orchestra e 8 ballerine. Le coreografie sono di Franco Miseria.L'ingresso è a pagamento.28/12/2009 14.06