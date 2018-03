Oh, jazz be good a Mosciano Sant'Angelo

MOSCIANO SANT'ANGELO. Sarà Rossana Casale, la signora del jazz italiano, voce inconfondibile e talento indiscusso, a inaugurare la nuova edizione invernale di Oh, Jazz Be Good!Quella che prende il via domani - giovedì 3 dicembre alle 20,30 a Borgo Spoltino country house di Mosciano Sant'Angelo - è l'ottava edizione inWinter del festival, il tradizionale e atteso appuntamento per gli amanti della grande musica organizzato come sempre dall'associazione Strange Fruit e curato con passione, rigore musicale e la solita tenacia dal direttore artistico Attilio de Benedictis con la consulenza di un grande jazzista come Paolo Di Sabatino.Rossana Casale ha appena iniziato il tour italiano che durerà per tutto il mese di dicembre, tour in cui propone al suo pubblico un concerto inedito dedicato al Natale e al Jazz.Accompagnata da Luigi Bonafede (piano) Aldo Mella (basso) Roberto Regis (sax) e Maurizio Cuccuini (batteria) Rossana Casale interpreterà i pezzi più belli della storia della musica dedicati al Natale. Dalle canzoni di Irvin Berlin come I've got a love to keep me warm al bellissimo The Christmas Blues di Cahn/Holt, la famosa The Christmas Song, I'll be home for Christmas, My favourite things, nata dal musical di Richard Rodgers Tutti insieme appassionatamente e poi resa capolavoro da John Coltrane, Rossana canterà la gioia e la malinconia del Natale. Isn't this a lovely day, Have yourself a Merry little Christmas. E poi A winter romance, Christmas Dreamin', I'll be home for Christmas, Peace di Horace Silver ed altre grandi ballads interpretate nel passato dalla Fitzgerald, dalla Vaughan, da Tony Bennet, Dean Martin, Frank Sinatra e dalla sua prediletta Billie Holiday.Il programma della rassegna propone una serie di concerti fino alla prossima primavera con alcuni riconosciuti protagonisti della musica di qualità: da Rossana Casale a Fabio Concato (un grande e atteso ritorno, in questo caso) passando per Paolo Di Sabatino (che in pratica, essendo teramano, fa gli onori di casa) al mitico Nick the Nightfly (la voce radiofonica del famoso programma Monte Carlo Nights) che presenterà per l'occasione il nuovo disco The Devil, ai Quintorigo.3 DICEMBRE, ore 20.30 - ROSSANA CASALE QUINTET PRESENTA MERRY CHRISTMAS IN JAZZ15 GENNAIO, ore 20,30 - NICK THE NIGHTFLY4 FEBBRAIO, ore 20.30 - JAZZ IMMERSION CON FABIO CONCATO E PAOLO DI SABATINO TRIO25 FEBBRAIO ore 20.30 - TANGO OR NOT TANGO CON PAOLO DI SABATINO TRIO, DAVIDE CAVUTI E IL GRAND TANGO ENSEMBLE12 MARZO, ore 20.30 - QUINTORIGO9 APRILE, ore 20,30 - PHIL WOODS & GIOVANNI MAZZARINO TRIO02/12/2009 15.48