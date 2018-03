Lucio Dalla per il 10° Concerto di Natale in Cattedrale

AVEZZANO. Un grandissimo artista, forse il più eclettico e geniale dei cantautori italiani, Lucio Dalla, è stato chiamato dall'associazione Harmonia Novissima a celebrare il Decennale del "Concerto di Natale-Premio alla Carriera "Anna Luce", che si terrà nella Cattedrale di Avezzano il prossimo venerdì 18 dicembre alle ore 20.45.Lo spettacolo di Dalla, dal titolo "In-Cantus: Concerto di Natale per musica e parole", una novità in assoluto, sarà eseguita ad Avezzano in Prima Esecuzione Nazionale, come già avvenne lo scorso anno con Roberto Vecchioni che, dopo l'evento di Avezzano, portò il progetto in tour in tutta Italia con grande successo.La prima particolarità dell'evento di Dalla sono le canzoni che eseguirà, molte famosissime del suo repertorio ed alcune ideate ad hoc per la cornice sacra della Cattedrale, che si alterneranno alla recitazione di poesie di Alda Merini, una delle più grandi poetesse del Novecento, scomparsa solo qualche giorno fa a Milano, interpretate dall'attore Marco Alemanno, uno dei collaboratori più assidui del cantautore bolognese in questi ultimi anni; anche per questo il concerto assume una speciale carica emozionale e commemorativa.La seconda particolarità è data dall'organico, di complessivi 30 elementi, che accompagnerà Lucio Dalla, voce protagonista e interprete anche al clarinetto: il Quintetto d'archi Nu-Ork ed il pianista Beppe D'Onghia, storico arrangiatore di Dalla, formazione già al fianco di Vecchioni lo scorso anno, suoneranno insieme all'orchestra abruzzese Gli Archi del Cherubino, costituita da musicisti giovanissimi che avranno così l'onore di collaborare per la prima volta con Dalla ad Avezzano e poi successivamente nella sua tournèe italiana.E' stato il direttore artistico Massimo Coccia a fare in modo che, per il decennale del tradizionale evento natalizio, venisse ad Avezzano un grande nome disponibile però ad allestire uno spettacolo del tutto originale da presentare in prima nazionale.L'evento sarà realizzato con il decisivo apporto dell'Amministrazione Comunale di Avezzano e con la collaborazione di Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Micron Technology Foundation e sponsor privati del territorio.Le prevendite dei biglietti, parte del cui ricavato sarà come ogni anno devoluto in beneficenza, dal 28 novembre presso edicole e negozi del centro cittadino.Per informazioni: 329.9283147 - 392.786055412/11/2009 11.17