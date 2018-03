La Favola Bella porta in scena per i più piccoli "Il mago di Oz"

ABRUZZO. “Il Mago di Oz” incanterà gli studenti abruzzesi. Lo farà sul palco di alcuni teatri della nostra regione, per tutto il mese di novembre, grazie ad uno spumeggiante e colorato spettacolo, messo in scena dalla compagnia " La Favola Bella" di Pescara, con la regia di Pino Cormani.

Un musical in piena regola per raccontare ai piccoli studenti uno dei grandi capolavori della letteratura per i ragazzi.

Lo spettacolo, debutterà ad Ortona, al teatro Vittoria, dal 11 al 15 novembre; poi Pescara, al Teatro Flaiano dal 17 al 21 novembre(il 21 Novembre sarà replicato, sia la mattina per le scuole e il pomeriggio alle ore 17 per la famiglia) infine a Chieti, al Supercinema, dal 24 al 27 Novembre.

Gli spettacoli sono rivolti agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie di

Pescara, Chieti e i comuni delle province.

La "Favola Bella" è una Associazione Culturale di Pescara con forte vocazione territoriale, nata con l'intento di occuparsi della Produzione e Diffusione del Teatro Ragazzi per l'intera utenza scolastica delle città di Pescara, Chieti e Province.

Presidente dell'Associazione è Rossella Micolitti, attrice professionista con esperienza decennale, nonché ideatrice e direttrice artistica del Progetto "La Favola Bella il Teatro per i Ragazzi e la Famiglia".

L'intento dell'associazione è quello di far conoscere i grandi Capolavori della Letteratura per l'Infanzia e per Ragazzi, allestendo commedie musicali di valore educativo, con messe in scena raffinate e spettacolari dirette dal regista romano Pino Cormani - direttore del Teatro Ragazzi San Raffaele di Roma - artista che opera nel settore Teatro Ragazzi da 20 anni e la cui competenza e professionalità sono riconosciute a livello nazionale.



Info: www.lafavolabella.it



05/11/2009 9.23