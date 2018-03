Anche uno studente di Vasto al Gf10

VASTO. Il reality, quest'anno alla sua decima edizione, si aprirà lunedì prossimo e uno dei concorrenti che attraverserà la porta rossa è stato già svelato.Si tratta di Alberto Baiocco, 25 anni di Vasto. Segni particolari: vergine, ovvero illibato.Adesso il giovane è chiuso in un albergo romano insieme con gli altri probabili concorrenti del reality e non sa di essere già stato scelto dalla produzione.A presentarlo in esclusiva è stato il Tg 5 delle 20. Si sa già che nella prima serata verranno presentati 20 ragazzi, mentre altri 20 verranno fatti entrare nella Casa nel corso delle altre puntate serali. Si attendono in questi giorni nuove sorprese. Per ora l'unica cosa certa è che il primo gieffino targato decima edizione è un ragazzo che crede nell'amore talmente tanto che vuole trovare la donna giusta, prima di perdere la verginità.«Va in chiesa tutti i giorni», si assicura nel servizio del Tg5. «E' una questione di principio», la sua verginità, ribadisce nel provino mostrato ieri sera dal telegiornale Mediaset. «E' l'atto più bello del mondo e non va buttato così....».24/10/2009 9.19