Le PerSonìa a Sanremo Lab: le due cantanti abruzzesi sognano l’Ariston

ABRUZZO. Le cantautrici abruzzesi PerSonìa, duo fortemente legato alla dimensione del live e molto conosciuto negli ambienti musicali sia a livello locale, che nazionale, sono reduci da una settimana di corsi, stage e seminari organizzata dalla “Sanremo Promotion” in compagnia di ospiti speciali come Zucchero, Jovanotti, Giovanni Allevi e Fio Zanotti e con il coordinamento di Franco Mussida, storico chitarrista della PFM e grande maestro di musica.

Passata la prima fase di formazione, le cantanti parteciperanno dal 20 al 31 ottobre alla fase eliminatoria, esibendosi al Teatro Ariston davanti alla Commissione Artistica di SanremoLab con un brano inedito proposto per il Festival.

Se le Personìa riusciranno a passare il turno ci sarà l'ultimo step che le porterà davanti alla Commissione Artistica Rai chiamata a selezionare gli artisti che parteciperanno al 60° Festival della Canzone Italiana, un percorso che lo scorso anno ha portato l'artista Arisa a vincere nella categoria giovani.

Sonia Coletta è di Lanciano, Piera Luisi di Pescara, dopo vari episodi e scambi musicali con altri solisti e gruppi nell'ambito del panorama musicale live abruzzese , si sono trovate e hanno deciso di percorrere la strada musicale insieme , dando vita al duo “le Personìa”.

Entrambe suonano sia il pianoforte che la chitarra e grazie al loro talento ed alla loro suggestiva poetica, in breve tempo hanno scritto molti brani, di cui curano sia i testi, che la musica.

Il loro sound, vellutato ed energico, è basato sulla capacità di cantare all' unisono, intrattenendo il pubblico numeroso solo con le loro due chitarre e le voci.

Grazie a queste capacità e ai loro testi toccanti, che arrivano al pubblico con estrema facilità, sono riuscite a vincere il premio “Talent 1” con il video di “Un'ora” trasmesso da Italia 1 e a vincere diversi concorsi, tra cui il “Premio Kavatik Ensemble” per la musica leggera, che ha permesso loro la partecipazione a SanRemo Lab 2009.

Attualmente continuano a scrivere e a preparare i brani per il loro primo cd, si occupano del live che le vedrà protagoniste nel tour 2010 che toccherà tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto lavorano duramente affinché la partecipazione al festival della Canzone di Sanremo non sia più solo un sogno.



22/10/2009 13.54