Clooney nella città dei confetti pensa sul serio al matrimonio

SULMONA. L'attore, in città per i prossimi due mesi per girare il film L'Americano, si racconta ad un settimanale. E ammette che pensa alle nozze....«Non voglio dire nulla perche' non mi sembra che questo sia il posto adatto per fare degli annunci, ma penso che si', potrei sposarmi anche stanotte». Lo ha confidato il bel George a Tu Style, il settimanale femminile edito dalla Mondador in edicola mercoledi' 7 ottobre.Alla vigilia del suo secondo red carpet con Elisabetta Canalis, previsto il 17 ottobre a Roma per presentare "Up in the Air", l'attore piu' chiacchierato del momento racconta al settimanale la sua gavetta in tv: «Sono stato buttato fuori innumerevoli volte dagli show televisivi. Una volta mi hanno perfino chiamato per dirmi che la trasmissione pilota era andata bene, quindi avrebbero fatto lo show, ma che l'unico da rimpiazzare ero io. Ho circa 12 anni di televisione andata male sulle spalle e sono sicuro che la situazione potrebbe ripresentarsi».Quando la svolta nella sua carriera? «Tutto e' fortuna - dice - tutto cio' che facciamo dipende dal caso e la pura verita' e' che io sono finito in un serial tv che si chiamava E.R. e che faceva milioni di telespettatori. Questo ti rende famoso al di la' di quello che sei e che fai».Nonostante la fama e l'esperienza, che hanno fatto di Clooney un idolo del cinema, l'attore dichiara di ammirare coloro che sono celebri e che usano bene la loro celebrita': «Per scopi che non siano esclusivamente personali, come Bono».«Mi ispiro a mio padre - continua - che ha continuato nel tempo a dirmi che tutto cio' che ho scorre velocemente e velocemente finira'. E' giusto sapere che le cose non durano ed e' bene che ci siano persone che te lo ricordino».Intanto la città è in fibrillazione per le riprese del film. Da mercoledì mattina si girerà in piazza Garibaldi: non stop dalle 7.30 fino alle 20.Parteciperanno anche 300 persone tra cittadini, negozianti e ambulanti ai quali spetterà anche un compenso di 80 euro lorde al giorno.Ci si sposterà poi su via Federico II, in piazza Plebiscito, via Tempio, Via delle Concerie, Piazza Brigata Majella.Venerdì sarà la volta di via Stazione Introdacqua.06/10/2009 13.30