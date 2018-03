Giulianova: al via la decima edizione del Festival delle Bande

GIULIANOVA. Compie dieci anni il Festival Internazionale di Bande Musicali che si apre ufficialmente giovedì 24 settembre alle 21.00 in Piazza Buozzi con “Le note della moda” riuscitissima sintesi tra le creazioni da sposa dello stilista Loris Danesi e le performance musicali dei gruppi bandistici.

La serata sarà presentata dalla bellissima Barbara Chiappini.

E gli abiti si alterneranno con le esibizioni delle bande della Polonia e della Repubblica Ceca.

Il Festival, promosso dall'Associazione culturale Padre Candido Donatelli, ha ridato slancio ad una delle tradizioni culturali più antiche della nostra terra. L'incontro di tanti gruppi provenienti da ogni parte del mondo ha infatti creato una vetrina di realtà importanti suscitando interesse non solo da parte di tanti curiosi ma anche degli addetti ai lavori, tanto che quest'anno la giuria segnala presenze prestigiose: Renato Soglia compositore di musica per banda e autore di testi didattici editi da Ricordi Milano e da Fabbri scuola RCS Milano, Carlo Monguzzi Presidente nazionale Anbima, il prof. Nicola Mariani della Commissione artistica nazionale – Anbima il m° Corrado Lambona dell'Orchestra Italiana di Fiati Accademia 2008, Antonio Botticchio Presidente Regionale Anbima, Giovanni Gasbarrini Presidente Società Europea di Gastroentorologia e grande appassionato di musica bandistica, Gaetano Delogu Direttore dell'Orchestra di Praga, la cantante Dora Moroni e lo stilista Loris.

Gli appuntamenti musicali proseguono venerdì 25 con sfilata ed esibizione della Banda della Polonia in Via del Campetto a partire dalle 16.00.

Alle 16.30 sfila la Banda della Repubblica Ceca in via Trieste a Giulianova lido. La serata si apre alle 21.00 in Piazza Buozzi con l'esibizione della fisarmonicista Fabiana Monti e alle 21,30 il pubblico potrà assistere ai concerti delle Bande di Ungheria, Citta' dei Mille di Bergamo con Majorettes Compatrum, la Scozia, l'Albania e per chiudere i Caraibi.











Sabato 26 settembre le bande saranno ricevute in Municipio dal Sindaco con una cerimonia prevista per le ore 11.00.

Lo spettacolo torna alle ore 21 Piazza Buozzi con il Gran Galà del Festival Internazionale che vedrà la partecipazione di tutte le bande.

Domenica 27 settembre alle 10.00 si terrà la celebrazione della Santa Messa per la Pace nel Mondo alla presenza di tutte le bande nel piazzale del santuario della Madonna dello Splendore.

Alle 16.30 grande parata sul lungomare di Giulianova con esibizione in Piazza Dalmazia. A presentare i gruppi sul palco ci sarà Janet de Nardis (annunciatrice di rai 2).

La cerimonia di chiusura si terrà a partire dalle ore 21.00 in Piazza Buozzi dove le bande si esibiranno in formazione da concerto e le autorità presenti consegneranno i premi ai vincitori.



23/09/2009 11.53