Teatro dei Marsi, da Branduardi a Ughi, da De Sica a Decaro

AVEZZANO. Venerdì 9 ottobre alle ore 21.00, con un concerto di Angelo Branduardi, sarà inaugurata la terza stagione musicale del Teatro dei Marsi, edizione 2009-2010, organizzata dall'associazione culturale Harmonia Novissima.

Una stagione molto variegata, sotto la direzione artistica del maestro Massimo Coccia, che vedrà la presenza, in un cartellone con 13 spettacoli ad abbonamento e 2 fuori abbonamento, di diversi generi e stili: dal concerto pop d'autore al concerto sinfonico, dall'opera lirica Tosca al balletto Cenerentola, dall'operetta Scugnizza alla favola musicale Il Principe Felice con Enzo Decaro, da un evento su musica e cinema dedicato a Vittorio De Sica, con musiche di Manuel De Sica e proiezione di Ladri di biciclette in pellicola restaurata, ai due concerti barocchi degli Archi del Cherubino che suoneranno con i solisti Fabio Bagnoli all'oboe e Marco Rogliano al violino (interprete delle Quattro Stagioni di Vivaldi), dal ballo flamenco al concerto jazz di Crystal White, per finire con la finale con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese del V° Concorso Internazionale Pianistico.

Inoltre due fuori abbonamento di particolare richiamo: a gennaio Massimo Lopez in un omaggio a Frank Sinatra ed a maggio il grande violinista Uto Ughi di nuovo insieme alla Sinfonica Abruzzese.

Si prevede anche quest'anno un alto numero di abbonati, si calcola quasi 500. Prezzi invariati degli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione: tra i 140 ed i 100 euro è possibile prenotarsi la poltrona per tutta la stagione.

La prevendita degli abbonamenti e dei biglietti si svolge al Punto Informativo di corso della Libertà nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19,30.

17/09/2009 12.19