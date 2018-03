Per L'Aquila una puntata speciale di Voyager su Rai 2

L'AQUILA. Sarà la città dell'Aquila al centro dello speciale Voyager - Ai confini della conoscenza, in onda il 23 dicembre su Rai due.Il programma televisivo di divulgazione è condotto dal giornalista e autore televisivo Roberto Giacobbo, conduttore di numerosi programmi di successo.Questa mattina Giacobbo, a Palazzo Silone, all'Aquila, ha incontrato il presidente della Regione, Gianni Chiodi, proprio per anticipare la volontà della Rai di organizzare l'intera puntata (della durata di due ore e 10 minuti) sulla ricostruzione della città dell'Aquila, sul recupero del suo straordinario patrimonio storico e artistico.Il presidente Chiodi ha assicurato massima collaborazione in tutte le fasi organizzative.Il programma riscuote grande successo di pubblico: dopo i faraoni d'Egitto e una puntata dedicata ai segreti di Manhattan, sarà la volta dell'Aquila in cui il conduttore guiderà gli spettatori lungo un viaggio all'interno della città mettendo in luce la sua storia, la sua tragedia e la sua forza.Nei mesi scorsi (prima del terremoto) Giacobbo aveva già realizzato una puntata del suo programma in città per analizzare i rapporti e gli eventi che legano i Templari con il capoluogo di regione.01/09/2009 15.32