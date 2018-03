Estate di eventi a Rapino

RAPINO. Un mese e mezzo di spettacoli, concerti, proiezioni e sagre che intratterranno tutti i cittadini nelle calde serate estive.

Dopo gli eventi del primo week-end, che hanno visto andare in scena la proiezione del film per tutta la famiglia “The Millionaire” e due manifestazioni dei carattere musicale, il prossimo appuntamento è per Domenica 26 Luglio con una rappresentazione storica sul Brigantaggio, presso la località Grotta del Colle. Ci saranno anche rappresentazioni teatrali, come lo spettacolo per bambini “Ercole di Francesco Show” di Mercoledì 29.

Ma anche concerti di musica folk-rock e cantautoriale, con i “Menestrelli di Graelion” di Martedì 28 e di nuovo, Cinema sotto le stelle con la proiezione del cartone “Alvin Superstar and the Chipmunks”. Giovedì 30 e la serata gastronomica a cura del Ristorante “Il Tiglio”, di Venerdì 31, durante la quale potranno essere degustati piatti a base di pesce, con l'accompagnamento musicale del Prof. Mario Della Pelle.

Anche il mese di Agosto si caratterizzerà per la ricchezza degli eventi: si inizia con la seconda edizione della Corrida Rapinese nel 1 giorno del mese, per proseguire con la commedia in vernacolo di Guido Antonioli, “Prime la grosse”, di Lunedì 3, con il teatro per bambini a cura della Compagnia “Teatro del Giardino” di Martedì 4 e la commedia popolare “La Perpetua” della Compagnia “Bersagli Mobili” di Mercoledì 5 Agosto.

Per tutti gli amanti delle gare podistiche, il secondo giorno del mese si svolgerà l'VIII edizione del Trofeo Paperino, nella piazza principale del paese. Si proseguirà con un concerto di ottoni presso il Teatro S. Antonio il giorno 6 Agosto, con una serata a tema a base di Hot Dog e Perlanera, Martedì 7, e con la Festa dell'Emigrante che prevede l'accoglienza di una delegazione canadese, un convegno a tema e una serata musicale nel giorno di Sabato 8.

Il 9 e 10 si svolgerà la Festa Patronale in onore di S. Lorenzo Martire e S. Emidio, l'11-12-13 la consueta Sagra della Pizza Fritta e il 17 e 18 Agosto la Sagra delle Polpette presso il Ristorante “Garden”. Mercoledì 19 un nuovo concerto, per clarinetto e pianoforte, al Teatro S. Antonio e si proseguirà con l'ultima proiezione cinematografica della stagione estiva, “SMS - Sotto mentite spoglie” e con la rassegna di cori folkloristici a cura del Coro locale “Touta Marouca” di Sabato 22. Gli ultimi appuntamenti saranno quelli del 28 e 29 con la festa religiosa in onore di San Rocco e San Giovanni e una gara di abilità su due ruote a cura dell'ASD Majella Enduro di Sabato 29.

La stagione estiva del Comune di Rapino si chiuderà Domenica 30 con un concerto in Piazza Amilcare Paolucci. 25/07/2009 11.29