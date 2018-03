Laura Pausini in concerto a Teramo il 14 luglio

TERAMO. Farà tappa presso lo stadio comunale Piano D'Accio di Teramo, il 14 luglio, il world tour 2009 di Laura Pausini che successivamente approderà anche negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e in Australia.

Dopo il live di Tiziano Ferro, svoltosi l'8 luglio, la città si appresta a vivere un'altra serata indimenticabile in compagnia di una delle artiste più famose nel panorama musicale a livello nazionale e internazionale.

Sono già circa 13 mila i biglietti venduti per il concerto di martedì sera.

Per il concerto Laura Pausini indosserà abiti disegnati esclusivamente per lei da Giorgio Armani e canterà oltre ai grandi successi del suo repertorio come ‘Strani amori', ‘Tra te e il mare', ‘E ritorno da te', i nuovi brani di ‘Primavera in anticipo', l'album che, grazie a vendite da record, ha ottenuto ben sei dischi di platino.

La band che accompagna la Pausini vede alle chitarre Paolo Carta, a cui è affidata anche la direzione musicale, e Gabriele Fersini, Emiliano e Matteo Bassi, rispettivamente alla batteria e al basso, Bruno Zucchetti alle tastiere, Roberta Granà, Emanuela Cortesi e Gianluigi Fazio al coro.

I biglietti ancora disponibili per il concerto della Pausini sono quelli per il prato e la curva sud al costo di 36 euro e 80 centesimi che possono essere acquistati anche on line.



13/07/2009 14.59