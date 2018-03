Il Ministro Meloni ospite a Trl sulla riviera di Pescara

PESCARA. La trasmissione di Mtv “Trl on tour”, già da qualche giorno stabilitasi sulla riviera di Pescara, all'altezza di Viale Muzii, ospiterà stasera dalle 19 alle 20 il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni per parlare del supporto dei giovani nella ricostruzione.

Già impegnata in diversi progetti di sensibilizzazione dei giovani, Mtv sta dedicando la tappa pescarese del suo show itinerante al terremoto che ha sconvolto L'Aquila, e per dare un contributo alla causa sta ospitando nella location un gazebo “Giovani per l'Abruzzo” dove è possibile avere tutte le informazioni per sostenere le attività promosse dall'associazione.

Durante la diretta tv, oltre che con il Ministro Meloni, si racconterà attraverso interviste e contributi video, cosa sta accadendo in Abruzzo e verrà ricordato il sito www.giovaniperabruzzo.it a tutti coloro che vorranno dare contributi e supporto concreto alle città coinvolte nel sisma.

«Tutti possiamo fare qualcosa per aiutare le popolazioni colpite, ed è fondamentale che i giovani abbiano la chiara consapevolezza di essere una risorsa fondamentale nel processo di ricostruzione per l'Abruzzo, affinchè torni ad essere al più presto un luogo popolato e ricco di gioventù. – dichiara l'emittente musicale - E per non dimenticare i tanti giovani che in questa tragedia hanno perso la vita.»



09/07/2009 10.47