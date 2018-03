Le Sweet Dolls sul palco del programma di Mtv

PESCARA. Dopo il successo dell'esibizione di lunedì scorso sul palco del programma televisivo Trl On Tour, (Total request live) di Mtv in diretta da Pescara ogni sera dalle 19 alle 20, il gruppo delle “Sweet Dolls Cheerleaders” del complesso sportivo “Le Naiadi”, sarà ospite anche della serata conclusiva di venerdì 10 luglio.

Accanto ai due presentatori Carlo Pastore ed Elisabetta Canalis, sul paco allestito in spiaggia libera tra gli stabilimenti Jambo e Nettuno, le Sweet Dolls (guidate dalla coreografa e preparatrice atletica Alessandra Ametta), nella serata di lunedì hanno accompagnato ed arricchito l'intera programmazione.

Le energiche e spumeggianti esibizioni di danza, fitness e ginnastica delle Sweet Dolls, rigorosamente a ritmo di musica, hanno intrattenuto e coinvolto i numerosi giovani presenti, esibendosi accanto ai numerosi ospiti, come la rock band dei Lost, protagonisti della serata.

Venerdì 10 luglio, si replica nella serata conclusiva del programma, con una nuova esibizione del gruppo del complesso sportivo “Le Naiadi”.

La tappa abruzzese del programma di Mtv, ha ribadito il supporto a Giovani per l'Abruzzo: in location, infatti, anche un gazebo dove trovare tutte le informazioni per sostenere le attività promosse dall'associazione.



08/07/2009 12.31