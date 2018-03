Comincia oggi a Chieti la Settimana Mozartiana

CHIETI. Come un'orchestra che accorda gli strumenti prima dell'esecuzione di un concerto, così procedono i preparativi della Settimana Mozartiana che comincia la sua sinfonia oggi lunedì 6 luglio alle ore 21.30 con il concerto più filologicamente legato a Mozart, Concerto della Sera, che da quest'anno godrà del suo spazio autonomo in Piazza G. B. Vico.L'Orchestra del Teatro Marrucino, diretta dal M° Rinaldo Muratori, sfoggia il pianista Andrea Lucchesini.Per il concerto della notte ci sarà invece il re della chitarra Frank Gambale, inventore di diverse tecniche come lo sweep picking.Tutti i salotti alle ore 21.00 cominceranno ad illuminarsi ed a riempirsi di curiosi, spettatori e semplici passanti che passeggiando potranno arrivare.Sul palco Centrale Piazza Umberto I si terranno tutti i concerti della Notte (ore 23.00), in piazza G.B. Vico l'appuntamento sarà per i Concerti della Sera (ore 21.30), in piazza Valignani ci saranno l'antica Giostra, info Point, visite guidate al Teatro e al suo sipario storico.Cinema in Largo Cremonese, concerti jazz a Porta Pescara ed altro anche alla Villa comunale.Salotto I Piazza G.B. Vico Concerto della Sera ore 21.30Orchestra del Teatro MarrucinoProgramma:W.A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra K 271W.A. Mozart Sinfonia N° 39 in Mib Maggiore K 543W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra K 488Direttore: Rinaldo MuratoriSolista: Andrea LucchesiniPalco Centrale Piazza Umberto I Concerto della Notte ore 23.00Frank Gambale Electrick bandFrank Gambale ChitarraStu Hamm BassoJoel Taylor PercussioniSalotto III Largo Cremonese ore 21.00 CinemaProiezione del film Canto 6409 di Dino Viani700 e dintorni ore 21.30Amadeus di Milos FormanSalotto IV Porta Pescara ore 21.00Bass ExpressMarcello Sebastiani contrabbassoMarco Di Battista pianoforteJeoff Warren flauto e saxPresentazione del CDBass Express-solo contrabbassoSalotto V Villa Comunale ore 21.00Solitudini mozartianeDaniele Orlando violinoGiuliana Antenucci voce narranteGiliano Mazzoccante pianoforte06/07/2009 9.27