Sabato parte Onde Sonore Festival 2009

LANCIANO. È iniziato il conto alla rovescia per Onde Sonore Festival 2009, la grande manifestazione musicale che partirà sabato prossimo per i giovani abruzzesi che vede esibirsi artisti della scena nazionale in esclusiva per la regione, affiancati ad artisti locali.

La direzione artistica del festival si attiene anche quest'anno al principio del “glocal”, individuando nella sinergia tra soggetti locali e nazionali la formula artistica perfetta.

Sabato 25 luglio e 1° agosto sono le serate in programma.

Si inizia dalle 19.00 con un preliminare dj set aperitivo, a cura dallo staff della Pecora Nera Club che collabora con l'organizzazione del Festival.

Dalle 21.30 il palco si anima con la performance degli artisti di punta in programma.

Nella serata del 25 luglio la vivacissima e scatenata Bandabardò è pronta a portare sul palco percussioni, chitarre e fiati per creare la stessa atmosfera di festa e allegria che si instaura nelle “cantate tra amici".

A seguire, i Robotrock dj/vj set, nuovo progetto sperimentale che fonde musica elettronica e rock. Per l'aperitivo, dj Sé alla consolle. A salire sul palco prima della Bandabardò, anche una band rock-folk de L'Aquila.

Il programma del 1° agosto è interamente dedicato ai dj set, con la migliore musica elettronica e house del momento: Motel Connection, gruppo torinese di musica elettronica, nato dall'incontro tra alcuni membri dei Subsonica (tra cui il cantante Samuel) e dj Krakatoa. Carmine Iacobitti li precede nel dj set aperitivo, e chiude la serata il principe delle serate house locali: dj Alinò della VDS groove.



01/07/2009 17.09