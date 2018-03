Lanciano Blues Festival il 30 giugno, 1, 4 e 5 luglio. Ospite Derek Trucks

LANCIANO. È tutto pronto a Lanciano per la quarta edizione del Lanciano Blues Festival che prenderà vita il 30 giugno, 1, 4 e 5 luglio a Piazza D'Armi delle Torri Montanare.La manifestazione è patrocinata dalla regione Abruzzo e dal comune di Lanciano. Quest'anno, dopo il buon successo di pubblico e critica delle passate edizioni, sul palco salirà Derek Trucks, uno dei bluesman più emergenti del panorama mondiale.Nelle precedenti edizioni si sono esibiti importanti artisti del calibro di Sista Monica Parker, John Tucker, Larry Carlton, Robben Ford, John Mayall.L'artista di quest'anno, Derek Trucks, è stato scelto da Eric Clapton come compagno nei suoi più recenti concerti in giro per il mondo.Il giovane chitarrista americano è noto per il suo modo diverso di suonare il blues. Usa molto poco la tecnico slide su una normalissima chitarra solid body con un'accordatura stabile tutta sua personale e diversa da quella usuale.Per suonare la chitarra elettrica Trucks usa le dita al posto del plettro, arpeggiando le corde con le prime tre dita della mano destra.Variegato il programma del Lanciano Blues Festival 2009. Il 30 giugno si esibirà Michel Burcks, reduce da tre nomination per il Grammy Award 2009 per il suo album Iron Man.Il primo luglio spazio a Dilu Miller, vocalist giamaicana ex vocalist di Mariah Carey. Conosce bene l'Italia per averci lavorato spesso ed è considerata un'ottima soul singer.Il quattro luglio appuntamento con Adriano Vettore, storico chitarrista denominato mister 100 chitarre per la sua ampia collezione. L'artista veneto si è formato negli anni 60 attraverso il beat, rock e la musica da ballo. Oggi Vettore è considerato il signore del blues italiano.Il cinque luglio infine concerto finale con Derek Trucks.L'ingresso alla manifestazione è gratuito eccezion fatta la serata conclusiva con il costo dei tagliandi fissato a dieci euro.La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, invece, si terrà domani alle 11.00 nei locali dell'assessorato alla Cultura del comune di Lanciano.23/06/2009 10.11