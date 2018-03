Musica: etichette indipendenti lanciano canzone per Abruzzo

ROMA. Si intitola Decidilo tu la canzone per l'Abruzzo lanciata dalle etichette indipendenti. Dopo Domani 21.04.09 Artisti Uniti per l'Abruzzo, il brano lanciato da Jovanotti e Giuliano Sangiorgi, anche il circuito del Meeting degli Indipendenti che si tiene ogni anno a Faenza a fine novembre, promosso da AudioCoop, ha deciso di portare il suo contributo a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.«E' così che nasce Decidilo tu - annunciano Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e Giampiero Bigazzi di AudioCoop - grazie al testo realizzato dall'attore, regista e cantante Alessandro Benvenuti».«Si tratta di una canzone che cerca di far riflettere - dice Alessandro Benvenuti - e che cerca di dare una speranza che vada oltre i programmi televisivi e le promesse elettorali spesso purtroppo facili da dimenticare».Il brano, che ha avuto una pre-registrazione negli studi della Materiali Sonori (storica etichetta indipendente toscana), sarà inciso oltre che da Alessandro Benvenuti, dal bassista Arlo Bigazzi, da Stefano Saletti (Piccola Banda Ikona) e dai Vegàs, band dell'Aquila.A loro si affiancheranno altri musicisti di diverse etichette discografiche indipendenti per un progetto che sarà finito per il 21 giugno per la Festa della Musica.Decidilo tu sarà promosso, con una versione in inglese, dalla Win, l'associazione mondiale dei discografici indipendenti, il 4 luglio, Giornata Mondiale dell'Orgoglio Indipendente.Il brano in un suo primo premix di prova è in streaming per l'ascolto su myspace. Chi volesse collaborare alla canzone può mandare contributi per email a mei@materialimusicali.it, al produttore artistico Arlo Bigazzi (arlobigazzi@gmail.com) e al produttore discografico Giampiero Bigazzi (giampiero@matson.it).06/06/2009 10.21