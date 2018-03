Le Matite Colorate e il nuovo inno ufficiale del fair play

L'AQUILA. Le Matite Colorate, partecipano alla giornata nazionale dello sport istituita dal Coni che si svolgerà domenica 31 maggio a L'Aquila. Attesi nel centro sportivo universitario circa 500 bambini di età 6-12 provenienti dalle tendopoli de L'Aquila

Alle ore 12.00 presso gli impianti del Centro universitario sportivo di Centi Colella (strada statale 17 bis, L'Aquila Ovest) i 40 ragazzi del coro Le matite Colorate, diretti dal maestro Germano Neri con le coreografie di Annalisa Perna, intoneranno l'inno del Fair Play che traduce in musica le regole non scritte di lealtà e rispetto in linea con le finalità istituzionali della manifestazione: diffondere lo sport ed i suoi valori, appunto “Gioco Corretto & Fair Play”.

L'allegria e la musica delle Matite Colorate continuano fino alle 17 con «Magiche Bolle Blu» (uno spettacolo sui temi della pace e i diritti dell'infanzia) e tante altre divertenti occasioni di intrattenimento in compagnia dei grandi campioni olimpici. Partecipano alla sesta giornata nazionale dello sport: Orazio Arancio, Diana Bianchedi, Veronica Calabrese, Jury Chechi, Ilario Di Buo', Giacomo Leone, Andrea Lucchetta, Annamaria Marasi, Antonio Rossi, Mauro Sarmiento, Giovanna Trillini

Il brano, composto dal maestro Germano Neri e P. Luca M. Zecchetto, è coinvolgente, con ritmi melodici orecchiabili e un testo che canta e fa cantare: Dimmi come giochi e ti dirò chi 6! 'Gioco Corretto & Fair Play'. “L'Inno nazionale ed europeo del Fair Play” è realizzato in italiano e in una versione a quattro lingue (Italiano, Inglese, Portoghese e Francese).

Con la presentazione allo Stadio Flaminio di Roma il 21 marzo, in occasione della partita di rugby Italia-Francia nell'ambito del torneo 6 Nazioni ha preso il via la campagna di sensibilizzazione ai valori autentici dello Sport che Le Matite Colorate & il Comitato Nazionale Italiano Fair Play intendono promuovere insieme attraverso la musica, linguaggio universale ed efficace per parlare a tutti, piccoli e grandi.





