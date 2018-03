Il 6 giugno a Roma serata di beneficenza per L’Aquila

ROMA. Sabato 6 giugno a Roma presso gli Studi Panama in via Panama 11 (Parioli) alle 21.30 ci sarà la serata di beneficenza intitolata "LeAli per l'Aquila".

L'iniziativa rientra nel progetto "Obiettivo Aquilone...che l'Aquila torni a volare" ed è finalizzata per la costruzione di una ludoteca ad Onna, frazione dell'Aquila completamente distrutta dal terremoto dello scorso 6 Aprile.

Il progetto Obiettivo Aquilone, ideato dall'attore Milo Vallone e al quale stanno aderendo molti artisti e professionisti di diversi settori, è partito il Primo Maggio (festa dei lavoratori) e si chiuderà il 6 gennaio (Epifania: manifestazione visibile) giornata durante la quale consegneremo ad Onna il ricavato della raccolta dei fondi.

La serata "LeAli per l'Aquila", che vedrà gli incassi devoluti, sarà la prima uscita pubblica dell'iniziativa e vuole essere un'occasione di festa di tutti gli artisti abruzzesi riuniti che mettono gratuitamente la loro arte a disposizione in un'unica serata per fare ascoltare, da Roma all'Italia intera la propria unione, forza e solidarietà per L'Aquila e gli aquilani.

Hanno aderito i più rappresentativi artisti abruzzesi della musica, del teatro, della comicità e della televisione: Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti, Arianna Ciampoli, Rocco 'N' Rollo, Davide Cavuti, Milo Vallone, La Differenza, Momo, Marco Papa, Federico Perrotta, Mimmo Locasciulli, Marko Ferrari, Fulvio Fuina, Daniela Musini, Vincenzo Olivieri.

Sono previsti bus navetta Pescara – Roma. Per informazioni: 800 – 035106



28/05/2009 13.18