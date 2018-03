Sabato Chieti in concerto per l’Aquila

CHIETI. Si terrà il prossimo 30 Maggio presso l'Anfiteatro “La Civitella” di Chieti in concerto ABUZZO AID – Musica per Rinascere il cui ricavato verrà interamente devoluto per la ricostruzione del reparto di Neonatologia dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila.

Si alterneranno sul palco Alex Britti, Neffa & Custodie Cautelari, Simona Molinari, Patrizia Laquidara & Tony Canto e Alberto Fortis, tutti uniti per regalare alla città teatina un concerto che possa dare una risposta concreta ad uno degli innumerevoli bisogni con i quali devono ancora confrontarsi gli abitanti del capoluogo Abruzzese.

Tutto l'incasso del concerto, infatti, sarà interamente devoluto attraverso Legambiente per aiutare la ricostruzione del reparto di Neonatologia dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila gravemente colpito dal terremoto dello scorso 6 aprile.

