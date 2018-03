All'Hollywood di Milano si raccolgono fondi per L'Aquila

L'AQUILA. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 23.00 all'Hollywood di Milano per una iniziativa promossa da L'Aquila Young con il contributo di Milano Young e di Expo Comitee. Qui verranno raccolti fondi da devolvere per la costruzione di una struttura ricettiva e ricreativa a L'Aquila che possa accogliere nuovamente i giovani abitanti de L'Aquila.

La presentazione dell'iniziativa avverrà questa sera alla discoteca Hollywood di Milano, dove verranno messi in vendita oggetti di personaggi del mondo dello sport e spettacolo. Saranno raccolte anche offerte per ricevere in cambio la t-shirt dell'evento.

Saranno presenti diversi personaggio di sport e spettacolo: la madrina Alessia Fabiani, Massimo Ambrosini, Raffaello Tonon, Geronimo La Russa, Justine Mattera, Beppe Quintale, Nina Moric, Nancy Comelli, Kris and Kris, Marika Suppa, Mitch e Squalo, Patrick Rey e Silvie Lubamba. Altri nominativi sono in attesa di conferma.

L'associazione L'Aquila Young fino ad ora ha operato nel territorio locale finalizzando ogni sua opera in favore dei giovani. Rientrano nelle attività promozione culturale la diffusione di musica nel mondo giovanile e non; ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni; il porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle espressioni artistiche un sollievo al proprio disagio; attività di beneficenza legate al disagio di alcune realtà di giovani.

Per la raccolta di fondi in favore de L'Aquila, l'associazione farà tappa nelle principali città della penisola.



20/05/2009 10.04