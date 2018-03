Tutti gli spettacoli per il Giro d’Italia

CHIETI. A dodici giorni dalla 17ª tappa abruzzese del Giro d'Italia si delinea il calendario degli eventi che accompagneranno l'evento sportivo.Il 26 maggio, giorno di riposo per la carovana rosa, alle ore 18.00 allo stadio Angelini scenderanno in campo per la partita del cuore la Nazionale Giornalisti di Ciclismo contro la Nazionale Ex Campioni del Ciclismo.L'evento che segnerà il debutto della squadra dei giornalisti è stato ideato e realizzato da Lauta Communication in collaborazione con Lotto Sport (fornitore tecnico) e con AbruzziAMO, il progetto Di Luca per contribuire alla ricostruzione delle zone terremotate.La partita vedrà in campo grandi ex ciclisti come Paolo Bettini, Gianni Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Franco Ballerini, Maurizio Fondriest, Michele Bartoli, Gianni Motta, Andrea Tafi, Giovanni Lombardi e Palmiro Masciarelli. Tra i giornalisti, Marino Bartoletti, Davide Cassani Alessandro Fabretti, Diego Novelli per la Rai Tv, ma ci saranno anche Gabriele Sola di RTL102.5, Nino Minoliti, Marco Pastonesi e Claudio Ghisalberti della Gazzetta dello Sport, ma anche giornalisti di Eurosport, Sport Italia, La Stampa, Radio Rai, L'Equipe. La partita sarà arbitrata da Daniele Tombolini e l'ingresso sarà ad offerta per la raccolta fondi.La sera del 26 a partire dalle ore 20.00 nel centro di Chieti per la Notte Rosa dello sport, si esibiranno giovani atleti nelle varie discipline. In Piazza Valignani si potrà assistere a incontri di Judo e Kung Fu, mentre in Piazza Gian Battista Vico si esibiranno le campionesse italiane di ginnastica ritmica dell'Armonia e a seguire ci saranno incontri di Basket, Volley e Calcio a 5. La Villa Comunale sarà lo scenario delle esibizioni di pattinaggio a rotelle e l'intero centro urbano diventerà il percorso di una mini maratona di 3 km.Ma il Giro d'Italia sarà anche l'occasione per approfondire alcuni temi sociali e scientifici con il convegno “Ciclismo e disabilità: dalla terapia occupazionale al Giro d'Italia” che dalla mattina del 26 maggio alle ore 9.00 al pomeriggio alle ore 18.00 si svolgerà nella sala consiliare della Provincia di Chieti. L'incontro è realizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Corso di Laurea in Terapia Occupazionale dell'Università d'Annunzio di Chieti e dal Comitato Italiano Paralimpico.Per ripercorrere le emozioni e le immagini della storia del Giro dal 25 al 27 maggio nella Bottega dell'Arte del palazzo della Camera di Commercio ci sarà la mostra “ Chieti e il Giro d'Italia: cent'anni di storia” a cura di Roberto Lacordara.Negli eventi più importanti la Coldiretti offrirà e promuoverà i prodotti tipici del territorio sia attraverso stand appositamente predisposti, sia attraverso degustazioni guidate per la stampa nazionale e gli atleti.Il calendario delle manifestazioni legate alla tappa Chieti- Block Haus si completa con la lotteria “Metti in Giro la Fortuna” che mette in palio la bici donata dal campione abruzzese Danilo Di Luca. I biglietti sono già in vendita presso gli esercizi commerciali della città che partecipano anche al concorso la Vetrina in Rosa in cui sarà premiata la vetrina più bella, con la maglia rosa autografata dai campioni del Giro del Centenario.16/05/2009 10.29