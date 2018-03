A Milano concerto "Insieme per l’Abruzzo" con Franz Di Cioccio & Friends

MILANO. Si terra' il 28 Aprile al PalaSharp di Milano il primo concerto di 'Insieme per l'Abruzzo', una Associazione di scopo, promossa sa Franz Di Cioccio, cantante e batterista della PFM, nato a Pratola Peligna.I soldi raccolti dall'associazione verranno finalizzati a specifici progetti di ricostruzione: il primo sara' un asilo. L'edificio sara' ricostruito rispettando le regole antisismiche, con materiali di qualita', con risparmio energetico, bioarchitettura e innovazione tecnologica.Un gruppo di garanti affianchera' il promotore Franz Di Cioccio lungo il percorso di definizione progettuale e di iter amministrativo al fine di garantire la trasparenza sulla gestione dei fondi e la coerenza con lo scopo di qualita' di realizzazione e si avvarra' della collaborazione del WWF Italia.Fanno parte del Comitato di Garanzia: Franz Di Cioccio, Don Gino Rigoldi (Comunita' Nuova), Marco Vitale (gia' responsabile della Missione Arcobaleno in Albania), Sen. Fiorello Cortiana (Internet Governance Forum), Pier Mario Biava ( WWF Italia), Paolo Ferri dell'Universita' degli Studi Milano Bicocca.«La musica - ha affermato Di Cioccio - da sempre ha saputo unire le persone e credo che oggi possa rinnovare lo spirito di solidarieta'. Sara' non solo un aiuto economico in una voragine di difficolta', ma anche un gesto di schietta partecipazione e vicinanza alla regione intera'».Al concerto parteciperanno PFM, Roberto Vecchioni, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Afterhours, Le Vibrazioni, Cristiano De Andre', Luca Barbarossa, Tony Levin Stickmen Trio, Tullio De Piscopo, Mauro Pagani, Eugenio Finardi, Francesco Baccini, Gio' Di Tonno, Mariella Nava, La Leggenda New Trolls, Osanna, Max Manfredi, Carlo Marrale (ex Matia Bazar), Claudio Rocchi, Danilo Amerio, Massimo Priviero, Ania, Les Soers Tribales, Andrea Miro', Marco Carena, Luca Dirisio, Filippo Graziani, La Differenza, Gatto Panceri, Pino Scotto. La serata sara' presentata da Elena Di Cioccio. La Provincia di Milano ha dato il suo Patrocinio e RadioItalia Solo Musica Italiana mandera' in onda uno speciale alle ore 21.00 del 3 maggio.E anche Gianni Morandi terrà un suo concerto il 24 e il 25 maggio a Chieti e sarà dedicato alla ricostruzione post sisma, per dare un concreto aiuto alle popolazioni terremotate. L'iniziativa è stata presentata oggi a Chieti.«La bellissima serata che ho passato con Gianni Morandi a Sulmona, qualche giorno prima del sisma», ha detto la presidente Stefania Pezzopane, «sembra appartenere ad un'altra epoca. A un mondo fa. La scossa del 6 aprile ha cambiato irrimediabilmente le nostre vite. Ma possiamo e dobbiamo ripartire. Sarei tornata ugualmente ad ascoltare Gianni a Chieti, perchè la serata di Sulmona è stata straordinaria. La sua musica tocca veramente le corde del cuore. Ora ho un motivo in più per farlo. La musica è un segnale importante, una speranza di rinascita.Sono convinta- ha concluso la Presidente Pezzopane- che dalle macerie nascerà un nuovo Abruzzo, un Abruzzo migliore».27/04/2009 14.19