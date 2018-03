A Castel Frentano concerto per L’Aquila

CASTEL FRENTANO. Concerto blues nel teatro 'Di Loreto-Liberati' di Castel Frentano per i musicisti dell'aquilano rimasti senza strumenti musicali dopo il terremoto del 6 aprile.

L'incasso della serata sarà infatti interamente devoluto al Gruppo di Coordinamento 3e32 dell'Aquila che si occupa dell'allestimento di luoghi adatti alla musica nelle tendopoli aquilane.

La serata era già stata prevista nell'ambito della stagione teatrale di Castel Frentano con i Dago Red e Stefano Barbati come ospite.

A seguito dei recenti tragici fatti dell'Aquila, il gruppo ha deciso di mettere a disposizione questa serata per raccogliere fondi.

L'intero incasso - ingresso 5 euro - sarà quindi devoluto al Gruppo 3E32 per l'acquisto di strumenti musicali da donare ai musicisti dell'aquilano particolarmente colpiti dal terremoto.

Al concerto prenderanno parte anche altre realtà locali legate al blues acustico.

Suoneranno infatti anche il duo acustico SuDuePiedi con Stefano di Matteo alla chitarra e con la voce di Paola Ceroli, il quintetto ThisInCanto con le armonie vocali e chitarristiche di Silvia Di Lello, Monica Micolucci, Ivan Abbonizio, Giuseppe Micolucci e Stefano Barbati e ovviamente i blasonati Dago Red, una delle formazioni di acoustic blues più interessanti del panorama non solo italiano, con Giuseppe Mascitelli, Marco Pellegrini e Nicola Palanza.



