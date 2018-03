I fratelli Di Felice giovedì al cinema Zambra

ORTONA. Giovedì, alle 18, al cineteatro Zambra, ci sarà la proiezione speciale del film “Non lo so” dei Fratelli Di Felice. Per l'occasione interverranno anche i due autori

I due registi pescaresi, Cristiano e Alessandro, che ironicamente si sono cuciti addosso una firma autoriale in stile “fratelli Coen”, hanno realizzato un lungometraggio autoprodotto, riservandosi direttamente alcune delle fasi imprescindibili per la realizzazione di un film: sceneggiatura, recitazione, montaggio, e soprattutto la regia.

«La formula che adottiamo per la produzione di una nostra opera ci permette di uscire dai circuiti prettamente indipendenti e poco conosciuti per proporla all'attenzione del pubblico nazionale», spiegano i Fratelli Di Felice, «in due ricopriamo molti ruoli, ma è chiaro che non si può fare tutto da soli. Inoltre, riusciamo a portare avanti il nostro progetto grazie ad una sceneggiatura ben orchestrata e alla tecnologia digitale che ci ha permesso di rigirare molte volte la scena, curando anche i più piccoli dettagli».

Insomma, una nuova concezione di fare cinema con budget più che “low”, solo 20mila euro in tutto, per un prodotto audiovisivo che ha entusiasmato persino Gianluca Arcopinto, produttore indipendente di fama, che ha deciso di dar fiducia ai giovani cineasti inserendoli direttamente nella sua factory.

Ed in fatti “Non lo so” presentato da Arcopinto ha avuto diversi riconoscimenti in alcuni festival italiani ed è stato recentemente programmato al multiplex Arca di Spoltore, riscuotendo un notevole successo.

Ora, il film girato quasi totalmente in provincia di Pescara approderà anche ad Ortona per la proiezione speciale di giovedì 2 aprile, alle ore 18, presso il Cineteatro Zambra. Per l'occasione interverranno anche i due autori che saranno ben lieti di soddisfare tutte le curiosità del pubblico in sala. L'evento è stato organizzato dalle associazioni culturali “Le Colonne d'Ercole” e “Nuovo cinema Odeon” in collaborazione con i Salesiani.

01/04/2009 15.13