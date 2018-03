Venerdì Gianni Morandi a Sulmona

SULMONA. Cresce l'attesa per il concerto che Gianni Morandi terrà venerdì 3 aprile 2009, alle ore 21.00, al Palasport di Sulmona, nell'ambito del tour “Grazie a tutti”.Al concerto, promosso dalla Pro Loco di Sulmona, sono legati momenti di solidarietà.Venerdì 3 aprile ci sarà un pranzo volto a raccogliere fondi da devolvere alla sezione di Sulmona dell'Aisa (Associazione italiana sindromi atassiche).I partecipanti diventeranno soci Aisa e avranno diritto ad assistere alle prove del concerto, in programma nel pomeriggio di venerdì 3 aprile.Per partecipare si può contattare il presidente dell'Aisa, Fulvio Di Benedetto (tel. 339 4552446). Alle prove potranno assistere anche i cittadini disabili (per informazioni telefonare il 389 9737620).«Ringraziamo pubblicamente Gianni Morandi», ha affermato il presidente della Pro Loco di Sulmona, Vincenzo Bisestile, «per aver accettato il nostro invito a tenere un concerto a Sulmona. Come è consuetudine nei nostri appuntamenti, anche in questa occasione la musica servirà a veicolare importanti momenti di solidarietà. Siamo felici di poter tornare a collaborare con l'Aisa, che da anni si batte per la lotta alle sindromi atassiche».Nello spettacolo Gianni Morandi, solo, con la sua chitarra, sul palcoscenico rotondo di 6 metri di diametro, al centro del Palazzetto è a diretto contatto con il pubblico per oltre 2 ore e mezza, per cantare insieme con gli spettatori ogni sera 40 brani, molti dei quali contenuti nel triplo cd “Grazie a tutti” – prima vera raccolta delle sue più importanti canzoni che ha venduto oltre 300.000 copie - nonché alcune novità tratte dalla nuova tripla raccolta “Ancora Grazie A Tutti” uscita lo scorso 3 ottobre.31/03/2009 14.12