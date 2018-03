Gianni Vattimo apre il "Teramofilosofestival"

TERAMO. Gianni Vattimo è l'ospite d'onore che darà inizio il 26 marzo alla prima edizione del “TeramoFilosoFestival”.Il Festival nazionale e internazionale della filosofia è ideato e promosso dalla Zikkurat Edizioni&Lab e dal direttore della casa editrice, Marco Santarelli.L'incontro è previsto per il 26 marzo 2009, alle ore 19 presso la sala Polifunzionale della Provincia di Teramo (Via Comi, 11).L'evento è uno dei tanti previsti nella giornata di domani che vedrà, sin dal primo pomeriggio, susseguirsi appuntamenti con i “Caffè Filosofici”, con “Esercizi di Filo-sofia”, con sessioni/invito al pensiero e proiezioni cinematografiche. Tanti appuntamenti che coinvolgeranno Teramo fino a domenica 29 marzo 2009.Quattro giorni per condividere occasioni di discussione, riflessione e crescita attraverso incontri che favoriscono l'ingerenza dello spirito, la riflessione critica e la prospettiva dell'andare oltre.Un Festival della Filosofia che avrà come location splendidi angoli e sale della città di Teramo, oltre a vedere la partecipazione di esponenti e partner di assoluto prestigio, tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.Tema della manifestazione sarà “Il significato della religione per la filosofia”.Su quest'unico argomento il festival propone momenti di incontro e riflessione attraverso cui indagare le molteplici sfaccettature di un tema tanto complesso quanto attuale. Il tutto adottando un'ottica interdisciplinare e interculturale attraverso cui far incontrare e dialogare religioni e culture differenti, in una logica di scambio e di crescita comune.Caffè Filosofico – con Andrea Iacona – al Monblanc (Via Riccitelli), h 14.30 – 15.30Spiritualità e Presenza: il viatico del Corpo – con Barbara Ciccone, al CSI , h 15.00 -16.00Esercizi di Filo-Sofia – Luisa De Paula – Interamnia Club – h 15.00 – 16.00“La Philosophy for Children: un invito al pensiero”. Segue una sessione di Philosophy for Community - con Antonio Cosentino e Pierpaolo Casarin. Presenta Irene Merlini.Alla Biblioteca Dèlfico, h 16.00 – 17.30“Neghentropia, Corpo e Spiritualità” – con Genovino Ferri e Giovanni Giorgio – presso la Chiesa di Santa Caterina (Corso Cerulli) – h 17.30 – 18.30 .Conferenza di Gianni Vattimo – presenta Marco Santarelli – Sala Polifunzionale – 19.00 – 20.30.Cinema “The Beliver” di Henry Bean – Biblioteca Dèlfico – 21.00.00 – 22.30.Dire, Fare, Pensare – Caffè Filosofico – con Laura Piccioni al Monblanc– h 22.30 – 23.30.26/03/2009 14.20