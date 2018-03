Pet Pride 2009 a Roseto con Tessa Gelisio

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Mancano oramai pochi giorni all'atteso momento che coinvolgerà la cittadina di Roseto degli Abruzzi, padrona di casa della quarta edizione del Pet Pride dove i protagonisti saranno centinaia di animali.Il grande e simpatico sipario si aprirà domenica 26 aprile, in Piazza Ponno, che sarà invasa da cani, gatti, furetti, volatili giunti per “dichiarare” l'orgoglio di essere animali. La giornata sarà ricca di iniziative ed esibizioni con un'importante finalità: porre maggiore attenzione a questi insostituibili “cittadini”, non solo imparando a conoscerli meglio, ma sopratutto a rispettarli.Madrina dell'evento sarà Tessa Gelisio, conduttrice Tv della trasmissione “Pianeta Mare” in onda su Rete 4 e nota al grande pubblico per il suo impegno a favore della salvaguardia dell'ambiente e del mondo animale.Altra ospite d'onore la bellissima Raffaella Fico, conduttrice del programma RTV – ed ospite fissa a “ Colorado” su Italia 1.La manifestazione culminerà con l'elezione del Pet Model.La giuria sarà coordinata da Laura Rossi, presidente della Lega nazionale per la difesa del Cane, con la presenza della conduttrice Tessa Gelisio, dell'assessore al Turismo di Roseto degli Abruzzi Antonio Porrini che ha sposato con grande entusiasmo l'iniziativa.L'iscrizione per gli animali e per concorrere al titolo di pet model e' gratuita.25/03/2009 9.45