Approda in Abruzzo "una star in tour"

VASTO. Mercoledì 25 marzo il Prosecco Val d'Oca approda a Vasto alla Pasticceria La Vastese dove pubblico, wine-lovers e operatori potranno degustarlo in abbinamento alla Ventricina dell'azienda Peschetola.

Giunta al quinto appuntamento, la kermesse itinerante “Una Star in Tour” ideata dalla Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val d'Oca, conferma il successo del format che prevede la degustazione di bollicine Val d'Oca in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali a conferma della versatilità di un prodotto come il Prosecco che non conosce crisi grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo e alle sue caratteristiche di vino non eccessivamente alcolico e fruttato.

Prossimo appuntamento mercoledì 25 marzo alla Pasticceria La Vastese di Via Ciccarone che, ubicata nel centro di Vasto, rappresenta un importante punto di riferimento per la città grazie all'offerta di prodotti di qualità. Qui wine-lovers, pubblico ed operatori dalle 17.00 alle 21.00 potranno degustare il Superiore di Cartizze Val d'Oca, vino dal sapore amabile ed elegantemente fruttato in abbinamento ai prelibati dolci artigianali della Pasticceria, mentre l'Uvaggio Storico vino spumante extra dry la cui produzione si attesta sulle 38.000 bottiglie, costo in enoteca 11€, verrà proposto in abbinamento alla “Ventricina” dell'azienda Peschetola, un tipico salume abruzzese prodotto artigianalmente nella zona collinare e pedemontana della regione. Ma il pubblico potrà degustare anche “Punto Rosa”, spumante vinificato con uve di Pinot Grigio e Pinot Nero, con una produzione di 56.000 bottiglie e un prezzo in enoteca di 8€, e il prodotto “immagine” della cantina: il Prosecco Millesimato Brut Val d'Oca che con la sua bella bottiglia serigrafata si attesta sulle 490.000 bottiglie prodotte con un prezzo in enoteca di 9€.

Dopo Vasto il tour approderà giovedì 26 marzo a Pescara al Caffè delle Merci mentre ad aprile si trasferirà in Puglia.



