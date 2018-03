Le "Miss delle cartoline per il lavoro" su Rai3 con Frizzi

AVEZZANO. Martedì 24 marzo, a partire dalle 09:30, la trasmissione di Rai3 “Cominciamo Bene”, condotta da Fabrizio Frizzi, proporrà un intervista con: Giulia Capodacqua, Lucia Bucciarelli, Francesca Ridolfi e Silvia Capitanio, le giovani ragazze protagoniste delle “Cartoline per il lavoro”, l'iniziativa, ideata dal fotografo Antonio Oddi, per sendibilizzare il governo sulla crisi occupazionale nella Marsica.

L'intervista, registrata domenica mattina, è stata realizzata nell'anfiteatro romano di Alba Fucens, per mostrare uno dei tanti “gioielli” del territorio marsicano.

«Prendendo spunto dal coinvolgimento delle modelle nella realizzazione delle cartoline», ha spiegato Oddi, «l'intervista ha dato alle ragazze l'opportunità di raccontarsi e di confidare, davanti all'occhio della telecamera, sogni ed aspirazioni legate ad un auspicato ingresso nel mondo della moda ed alla partecipazione ai concorsi di bellezza. Queste giovani non sono semplicemente belle, sono spigliate ed intelligenti, e soprattutto hanno la capacità di interpretare, facendosene portavoce e testimonial, valori etici e di cittadinanza attiva, impegnandosi nel favorire campagne di informazione sociale ed attività di tipo culturale e solidale».

Un appuntamento televisivo, quello di martedì, che, partendo da note leggere, vuole mandare messaggi importanti legati alla crisi forse più invasiva del dopoguerra che sta creando effetti su migliaia di famiglie abruzzesi con fabbriche storiche che stanno chiudendo i battenti e mandando migliaia di lavoratori in cassa integrazione.



23/03/2009 9.59