A Torre de’ Passeri è caccia alle figurine: in 600 nell’album

TORRE DE' PASSERI. Come i calciatori delle storiche figurine panini anche i circa 600 atleti di Torre de' Passeri, espressione delle 11 realtà sportive del paese, saranno protagonisti di un'originale raccolta.

L'assessorato allo Sport del Comune lancia una nuova iniziativa in collaborazione con l'associazionismo sportivo e le edizioni Soqquadro e vara “Tutti Campioni” l'album di figurine in cui i “campionissimi” protagonisti sono proprio gli atleti di Torre de' Passeri.

Un progetto a metà tra il gusto di collezionare e il gioco dello scambio delle immagini per completare la serie, per un album che raccoglie le foto di professionisti ed amatori, esordienti e veterani, piccoli e grandi: dai calciatori dell' A.S.D. Torre de' Passeri, ai ciclisti dell' A.S.D. Torrese, passando per le atlete della ginnastica ritmica di Armonia d'Abruzzo, i circoli Bocciofilo Torrese, Pesca sportiva " La Torre" e Federcaccia e ancora le palestre e scuole di danza Every body dance, Focus 2000 Abruzzo e My Gym , chiudendo con gli atleti di nuoto e pallanuoto della SSD Valpescara e i cestisti della Torre Spes.

Regolarmente in vendita nelle edicole del paese da sabato prossimo, con tanto di pacchetti di foto formato tessera, una copia omaggio dell'album “Tutti Campioni” è stata consegnata ai rappresentati delle società sportive nel corso di una serata di presentazione che si è tenuta in Municipio nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Antonello Linari e dell'assessore al ramo Piero Di Giulio, che insieme al rappresentate abruzzese della Soqquadro Editori Carlo Dimitri, hanno illustrato iniziativa e modalità di raccolta.

«L'album è un modo per dare visibilità a chi pratica sport e all'associazionismo locale in una dimensione simpatica e all'insegna della socialità condivisa», ha sottolineato il primo cittadino Antonello Linari, mentre per l'assessore allo Sport Piero Di Giulio ha parlato di «un'iniziativa che resterà nel tempo come un'eccellente foto complessiva della realtà sportiva del Comune, creando un clima di entusiasmo ed aggregazione intorno ai valori positivi dello sport realmente praticato e vissuto nel quotidiano».

Ma le sorprese non sono finite, visto che nelle bustine saranno inserite 400 figurine jolly: ogni jolly consegnato all'edicolante darà diritto al ritiro di un pacchetto di figurine omaggio. Inoltre ci sarà in regalo una Mountain Bike 26" che sarà vinta da chi troverà il “jolly bicicletta” e sarà consegnata in occasione della Festa dello Scambio delle figurine che si terrà tra circa due mesi. Un'iniziativa che si avvia sotto la stella dell'entusiasmo e che, grazie alle figurine, che circolano, si scambiano, si collezionano, contribuirà a lasciare a Torre de' Passeri un'ulteriore traccia della vitalità dei giovani sodalizi sportivi locali e delle discipline che hanno decenni di storia.



19/03/2009 8.41