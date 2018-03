Thiago e Benedetta, dal Gf alla moda

TERAMO. Dalla Casa del Grande Fratello al mondo della moda con un progetto tutto abruzzese realizzato con stile e tecnologie innovative.Benedetta Zilli, abruzzese di Neretto (Teramo), e il brasiliano Thiago Barcelos, la coppia di sposini protagonisti del GF 2008, fanno il loro debutto con la nuova griffe "Amorzinho” (dal brasiliano “amoruccio” e la loro collezione primavera/estate di jeans per uomo e donna.Si tratta di un progetto interamente "made in Abruzzo" perchè la linea di abbigliamento sarà prodotta dal Gruppo "Fimatex" di Corropoli (Teramo), Azienda leader in Italia nel trattamento del denim, che già collabora con i più grandi colossi della produzione di jeans in Usa ed Europa.La Fimatex, che ha stabilimenti dislocati in Italia, Albania, Romania e due in Brasile, garantisce allo start up di Amorzinho tutta l'energia dell'attività di ricerca e sviluppo di materiali e soluzioni tecniche innovative e una solidissima capacità produttivaIl battesimo nell'universo fashion di Thiago e Benedetta e' stato celebrato davanti alla stampa e ai buyers, nella storica discoteca "Piper" di Roma trasformata per l'occasione in passerella.I jeans Amorzinho sono un prodotto cento per cento Made in Italy, dalla lavorazione della stoffa alla realizzazione dei dettagli sartoriali, che propone una importante innovazione produttiva: si tratta infatti di jeans privi di cuciture in cui la tela viene unita attraverso un processo di termosaldatura, particolarità che rappresenta un "plus" del marchio Amorzinho.La coppia, dopo l'uscita dal Gf non ha avuto molto più spazio in televisione. I due sono comparsi spesso in riviste di gossip, anche a seguito di foto sexy.18/03/2009 8.02