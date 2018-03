Le Blue Dolls in concerto al Teatro dei Marsi

AVEZZANO. Il Musical-Varietà delle Blue Dolls è in programma al Teatro dei Marsi domenica 22 marzo alle ore 21.00.Lo spettacolo prevede un biglietto ridotto di euro 8 per gli spettatori con età superiore ai 65 anni.Il varietà, dal titolo "Dalla Topolino alla Vespa: Un percorso nell'Italia della distruzione e della ricostruzione" , è una storia della Radio dell'Italia dagli anni '30 agli anni '50, alternata all'esecuzione di brani storici dell'epoca, in particolare del Trio Lescano fino ad arrivare al Quartetto Cetra, un repertorio di canzoni indimenticabili che richiamano immediatamente alla memoria un'epoca, un atteggiamento, uno stile di vita. Nient'altro, infatti, è in grado di riportarci ad un'epoca passata come un mezzo di trasporto datato o una particolare canzone. Perciò lo spettacolo propone un viaggio nel tempo alla ricerca delle emozioni perdute, un ricordo di cose che hanno segnato e caratterizzato il progresso di un'Italia capace di sopportare, soffrire, lottare, di rimboccarsi le maniche e di entrare in competizione col resto del mondo.Le Blue Dolls, il 24 marzo 2008 si sono esibite al Maurizio Costanzo Show e il 19 maggio 2008 ad “Incominciamo bene - Prima” presentata da Pino Strabioli su Rai 3 a coronamento di una serie di successi. Reduci dal Blue Note di Milano, tempio italiano del jazz, dal Brass Group di Palermo, da Donne in Jazz di Ortona.II repertorio delle Blue Dolls spazia dagli arrangiamenti vocali anni '40-'50-'60 in stile Trio Lescano, Carosone e Quartetto Cetra a quelli americani in stile Andrews Sísters, ai brani degli anni '50, in stile The Supremes.Le tre Blue Dolls non sono solo cantanti, ma anche ottime ballerine ; per questo il loro spettacolo è un "all sing, all dance show"17/03/2009 8.47