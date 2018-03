Si ride con Albanese al "Giovedì cinema" del Flaiano

PESCARA. Nuovo ciclo di film per il GiovedìCinema organizzato dal Flaiano Club e patrocinato dalla Fondazione Edoardo Tiboni e la Fondazione PescarAbruzzo.Marzo sarà dedicato alle risate all'italiana con una serie di proiezioni che hanno per protagonisti alcuni tra gli attori comici più noti del momento.Si comincia giovedì 5 alle ore 21,00 nella Sala 4 del Cinema Massimo con Antonio Albanese che insieme a Fabrizio Bentivoglio è il protagonista de “La lingua del santo” di Carlo Mazzacurati: con La Lingua del santo Mazzacurati ci dimostra come si possa fare cinema in Italia a partire dalla tradizione ma guardando in avanti. La commedia? C'è: sia nel ritratto della provincia veneta, che nei volti dei due protagonisti, Willy/Fabrizio Bentivoglio e Antonio/Antonio Albanese. La comicità amara di tanto cinema italiano passato? C'è pure quella: in Italia non siamo mai riusciti a riderci addosso senza (anche) piangerci addosso. Il tutto si fonde bene perchè ci sono due nuovi elementi, sempre più presenti nel (futuro del) cinema italiano d'oggi: il gusto del grottesco e la voglia di comunicare sentimenti autentici, senza più nascondersi dietro le maschere di tanti passati cliché. Ed allora il road-car&bike-movie che i due protagonisti effettuano a partire dalla città di Padova, per poi finire nella collina veneta, ed infine nella laguna veneziana ci racconta sia il contesto fuori che quello dentro. Che è condensato nei volti di due simpatici falliti che, fra un furtarello e l'altro, un giorno si trovano quasi per caso a rubare un'importante reliquia, la lingua del santo.L'ingresso è di 3 euro. E' previsto inoltre un abbonamento per 4 ingressi al costo di 8 euro comprensivo di tessera FIC (Federazione Italiana Cineforum).Prossimi appuntamenti: 12 marzo “E allora Mambo” di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; 19 marzo “La leggenda di Al, John e Jack” di e con Aldo, Giovanni e Giacomo; 26 marzo “Tandem” di Lucio Pellegrini con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.04/03/2009 10.54