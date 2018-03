Montesilvano. La Nuova scuola comunale di Musica apre la rassegna concertistica

MONTESILVANO. “Note dal palazzo”, è questo il nome della stagione primaverile di concerti a cura della Nuova scuola comunale di musica di Montesilvano.L'evento, fortemente voluto e organizzato nei dettagli dal direttore artistico, il maestro Nunzio Fazzini e dalla direttrice amministrativa Giovy Trabucco, avrà luogo presso la sala “Di Giacomo” di Palazzo Baldoni, ogni venerdì alle ore 21.00, (ingresso libero) a partire dal 6 marzo, per concludersi dopo ben 14 concerti, il 12 giugno.«Si tratta di una impegnativa rassegna musicale che vedrà coinvolti – ha dichiarato il maestro Fazzini – i docenti della scuola, nell'ambito di una proposta dal variegato ed articolato profilo culturale. Abbiamo pensato di accontentare tutti i gusti prevedendo sia brani tratti dalle grandi pagine della musica classica che programmi di sala più vicini alle sonorità ed alle tendenze dei giorni d'oggi, che si fondono in una commistione di generi e stilemi davvero particolari ed accattivanti. I musicisti della Nuova scuola civica di Montesilvano saliranno sul palcoscenico in formazioni che vanno dal duetto, al trio estendendo l'invito anche ai colleghi esterni, al fine di diffondere la musica a vari livelli, dai curiosi, agli appassionati, agli studenti».Tra gli appuntamenti di rilievo spicca sicuramente il concerto della cantante Kelly Joyce previsto il 13 marzo.03/03/2009 16.21